Relación bilateral entre México y Estados Unidos en vísperas de la revisión del T-MEC

Aribel Contreras señaló que México enfrenta una situación especialmente vulnerable debido a la alta dependencia económica que mantiene con Estados Unidos, ya que más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto nacional está vinculado de manera directa o indirecta al comercio con su vecino del norte. En este contexto, advirtió que la eventual consolidación de una nueva etapa de gobierno encabezada por Donald Trump ha modificado las prioridades estadounidenses, colocando la seguridad por encima de los asuntos comerciales.