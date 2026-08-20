Colombia vive otra tragedia: mina de oro colapsa y causa la muerte de al menos 13 personas

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) de Colombia confirmaron que al menos 13 personas fallecieron y siete resultaron heridas tras el colapso y deslizamiento de una mina de oro en el departamento de Nariño.

El hecho ocurre a poco más de una semana del terremoto de 7.4 de magnitud que impactó a la nación sudamericana, específicamente en el Chocó, y en el que se reportan 319 personas fallecidas hasta este jueves 20 de agosto.

#Entrevista | Tragedia en mina artesanal de Policarpa, Nariño cobró la vida de 13 personas y deja 7 heridos.



Autoridades trabajan en la ubicación de uno de los trabajadores que quedó atrapado tras el colapso de la estructura.



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¿Por qué colapsó la mina de oro en Nariño, Colombia hoy?

De acuerdo a Gabriel Ocaña, titular de la UNGRD, el accidente ocurrió la tarde de ayer miércoles 19 de agosto en una de las zonas montañosas más complicadas para llegar en Colombia.

El funcionario explicó que la comunidad, bomberos, así como la policía ayudaron en la tareas de rescate; sin embargo, con el pasar de las horas llegaron las maquinarías pesadas y las actividades concluyeron durante la mañana de este jueves.

“Se logró el rescate de las personas atrapadas, de los cuales, como les digo, son 13 fallecidos”, puntualizó Ocaña, a la par de dar a conocer que cuatro de éstos eran personas indígenas que provenían en el pueblo Quillasinga.

Finalmente, al igual que el secretario de Gobierno de Nariño, Fredy Gámez, adelantaron que continuarán con las investigaciones para determinar qué fue lo que sucedió en la mina.

Aumentan los muertos en Colombia tras el terremoto

Se trata de la segunda tragedia en el país sudamericano tras el terremoto en Colombia, en el cual han aumentado los muertos a más de 319 personas.

Además se reportan cuatro mil 506 personas heridas, mil 44 animales rescatados, 31 mil 461 viviendas destruidas, así como 163 mil 492 viviendas averiadas.

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