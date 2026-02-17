¿Unas caipiriñas? Esto cuesta ir de vacaciones a Brasil desde México en 2026

Viajar a Brasil desde México en 2026 se perfila como una de las opciones favoritas para quienes buscan playa, cultura y buena comida. Río de Janeiro y São Paulo concentran la mayoría de vuelos y ofertas.

Las vacaciones a Brasil pueden adaptarse a distintos presupuestos, desde mochileros hasta viajeros que buscan lujo frente al mar, con una planeación estratégica.

Costo total aproximado para 7 días por persona

El presupuesto general de acuerdo a la tabla de costos en 2026, es la siguiente:



Económico: $15,000 a $25,000 pesos mexicanos

Nivel medio: $25,000 a $35,000 pesos mexicanos

Lujo: desde $35,000 pesos mexicanos

Este rango depende de temporada, tipo de hospedaje y consumo diario. En temporada baja los precios bajan de forma notable.

Vuelos y hospedaje en 2026

En cuanto a los viajes redondos desde la CDMX a São Paulo o Río de Janeiro (los destinos más frecuentes y con más opciones) son:



Vuelos redondos: desde $7,000 hasta $25,000 pesos mexicanos

Hostales: desde $500 pesos mexicanos por noche

Hoteles confort: hasta $3,000 pesos mexicanos

Reservar con meses de anticipación sigue siendo la estrategia más efectiva para ahorrar.

Gastos diarios en Brasil

En cuanto a la comida, el transporte local, las atracciones y, por supuesto, las caipiriñas, los presupuestos son los siguientes:



Mochilero: $1,800 a $3,500 pesos mexicanos

Nivel medio: $4,000 a $7,000 pesos mexicanos

Lujo: más de $10,000 pesos mexicanos

Se sugiere consumir comida local y transporte público para así reducir los costos sin sacrificar experiencia.

Consejos para pagar menos

Tener una buena planificación es ideal para disfrutar de las playas, el samba, la naturaleza y esas caipiriñas sin que el presupuesto se descontrole. Sin embargo, sugerimos:



Viajar fuera de Carnaval y vacaciones

Usar comparadores de vuelos

Aprovechar paquetes vuelo + hotel

Asimismo, expertos en turismo recomiendan tener flexibilidad de fechas para encontrar tarifas más bajas, ya que de enero a febrero el carnaval hace que se dupliquen los precios.

