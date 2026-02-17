¿Unas caipiriñas? Esto cuesta ir de vacaciones a Brasil desde México en 2026
Brasil no es solo lujo; planea tus vacaciones sin sorpresas conociendo precios reales, temporadas bajas y consejos clave para cuidar tu cartera este 2026.
Viajar a Brasil desde México en 2026 se perfila como una de las opciones favoritas para quienes buscan playa, cultura y buena comida. Río de Janeiro y São Paulo concentran la mayoría de vuelos y ofertas.
Las vacaciones a Brasil pueden adaptarse a distintos presupuestos, desde mochileros hasta viajeros que buscan lujo frente al mar, con una planeación estratégica.
Costo total aproximado para 7 días por persona
El presupuesto general de acuerdo a la tabla de costos en 2026, es la siguiente:
- Económico: $15,000 a $25,000 pesos mexicanos
- Nivel medio: $25,000 a $35,000 pesos mexicanos
- Lujo: desde $35,000 pesos mexicanos
Este rango depende de temporada, tipo de hospedaje y consumo diario. En temporada baja los precios bajan de forma notable.
Vuelos y hospedaje en 2026
En cuanto a los viajes redondos desde la CDMX a São Paulo o Río de Janeiro (los destinos más frecuentes y con más opciones) son:
- Vuelos redondos: desde $7,000 hasta $25,000 pesos mexicanos
- Hostales: desde $500 pesos mexicanos por noche
- Hoteles confort: hasta $3,000 pesos mexicanos
Reservar con meses de anticipación sigue siendo la estrategia más efectiva para ahorrar.
Gastos diarios en Brasil
En cuanto a la comida, el transporte local, las atracciones y, por supuesto, las caipiriñas, los presupuestos son los siguientes:
- Mochilero: $1,800 a $3,500 pesos mexicanos
- Nivel medio: $4,000 a $7,000 pesos mexicanos
- Lujo: más de $10,000 pesos mexicanos
Se sugiere consumir comida local y transporte público para así reducir los costos sin sacrificar experiencia.
Consejos para pagar menos
Tener una buena planificación es ideal para disfrutar de las playas, el samba, la naturaleza y esas caipiriñas sin que el presupuesto se descontrole. Sin embargo, sugerimos:
- Viajar fuera de Carnaval y vacaciones
- Usar comparadores de vuelos
- Aprovechar paquetes vuelo + hotel
Asimismo, expertos en turismo recomiendan tener flexibilidad de fechas para encontrar tarifas más bajas, ya que de enero a febrero el carnaval hace que se dupliquen los precios.
