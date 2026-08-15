Embajada de EUA responde a Andy López: “Se cancelará cualquier visa cuando existan razones”

La Embajada de Estados Unidos en México reiteró que cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo. Sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas.

“Las visas son un privilegio no un derecho”, escribió en su cuenta oficial de X.

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Las declaraciones surgen luego de que se le retiró este documento a Andrés Manuel López Beltrán, quien en una carta dirigida al presidente Donald Trump, informó que el Gobierno de aquel país le suspendió el documento de ingreso legal a su territorio.

López Beltrán calificó la medida como de “carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano” y consideró que es una forma de presión contra quienes “no se alinean o someten a sus afanes autoritarios, facciosos y a sus corruptelas”.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

El político tabasqueño sostiene que la revocación de su visa no obedece a razones legales ni a comportamientos inapropiados, sino que se trata de una persecución.

Aseguró que la decisión fue tomada por el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, y por el subsecretario Christopher Landau.

Indicó que los funcionarios utilizan la “seguridad nacional” o el “narcoterrorismo” como pretextos para justificar represalias ideológicas.

¿Por qué Estados Unidos puede cancelar visas?

De acuerdo con la representación estadounidense, existen distintas circunstancias que pueden llevar a la revocación. Entre las principales se encuentran:

Permanecer en Estados Unidos más tiempo del autorizado.

Participar en actividades delictivas.

Representar determinados riesgos para la salud pública.

Tener vínculos con terrorismo o apoyar a organizaciones terroristas.

Recientemente el Departamento de Estado reveló que hasta la fecha se revocaron más de 175 mil visas a extranjeros.

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