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“Están contra las cuerdas”, AMLO y Andy López Beltrán al ser acusados e investigados en EUA por vínculos criminales

Senadores y gobernantes salieron a defender la carta de Andy López Beltrán tras el retiro de su Visa, pero ¿con qué argumentos?

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Por: Manuel López San Martín

¿El inicio del final? Andy López Beltrán se quedó sin Visa y decidió que era buena idea mandar una carta a Donald Trump en busca de “recuperarla”.

“Su berrinche y pataleo son proporcionales a su desesperación. Sus insultos, al miedo”, señala Manuel López San Martín por la decisión de Andy al atacar a Trump y su gobierno en la carta por el retiro de su Visa.

Por ello, senadores, gobernadores y dirigentes de Morena salieron a defender al hijo del expresidente AMLO. ¿Quién está realmente detrás de esta carta?

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