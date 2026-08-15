El mundo de los certámenes de belleza está de luto, luego de que se diera a conocer la repentina muerte de Putri Andriani Juficha, Miss Earth Indonesia 2025, el pasado 14 de agosto, justo el día en que habría celebrado su cumpleaños número 26.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores y a quienes conocieron su trayectoria en los concursos de belleza, pues la joven indonesia había conseguido colocarse entre las figuras destacadas de Miss Grand Indonesia 2025 y posteriormente representó a su país en Miss Earth 2025.

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Y aunque su fallecimiento ya fue confirmado, hay una pregunta que sigue rondando entre quienes se enteraron de la noticia: ¿De qué murió Putri Andriani Juficha?

¿De qué murió Putri Andriani Juficha?

La muerte de Putri Andriani Juficha fue confirmada por la organización de Miss Grand Indonesia, que compartió un mensaje para despedir a quien fuera una de sus representantes.

La organización la recordó como una integrante querida de su familia y lamentó que su vida y trayectoria terminaran de manera tan temprana.

“Con el más profundo pesar, la organización Miss Grand Indonesia lamenta el fallecimiento de Putri Andriani Juficha, subcampeona de Miss Grand Indonesia 2025”.

Aunque algunos reportes han señalado que pudo tratarse de un infarto, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la causa de muerte de la joven.

¿Quién era Putri Andriani Juficha?

Putri Andriani Juficha era una modelo y reina de belleza de Indonesia que en 2025 consiguió dos importantes reconocimientos dentro del mundo de los certámenes.

Primero participó en Miss Grand Indonesia 2025, donde representó a Sulawesi del Norte y llegó hasta las posiciones finales del concurso; posteriormente, representó a Indonesia en Miss Earth 2025.

Su paso por Miss Grand Indonesia también estuvo acompañado por un reconocimiento especial: recibió el premio de Miss Grand Best Social Project, relacionado con su trabajo y compromiso social.

Más allá de las pasarelas y las coronas, Putri también estudiaba Derecho y era conocida por involucrarse en temas relacionados con el cuidado del medio ambiente.

Entre las causas con las que se le relacionaba estaban la promoción del reciclaje, la protección de los ríos frente a la contaminación y el cuidado de las comunidades y del planeta.

Putri también tenía una faceta como cantante

Putri también se desempeñaba como cantante y había lanzado una canción, mostrando una faceta artística que se sumaba a sus actividades como modelo, estudiante y representante de Indonesia.

Por eso, quienes la conocieron la recuerdan no solamente por su belleza o por los títulos que consiguió, sino también por su personalidad y por las diferentes actividades que desarrollaba.

¿Qué pasó con las redes sociales de Putri?

Después de que se confirmó su muerte, comenzaron a aparecer mensajes de despedida y condolencias en redes sociales.

Su fallecimiento también provocó reacciones entre internautas que acudieron a las publicaciones relacionadas con la noticia para expresar su tristeza y recordar a la joven.

Su cuenta de Instagram fue colocada en privado después de darse a conocer la noticia.

La repentina partida de Putri Andriani Juficha deja así un vacío entre quienes siguieron su carrera en los certámenes de belleza, especialmente después de que en 2025 representara a Indonesia en uno de los concursos internacionales más conocidos.

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