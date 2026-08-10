VIDEOS: Terremoto en Colombia colapsa edificios y casas; así se vive la emergencia

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia hoy 10 de agosto y las imágenes que se han dado a conocer a través de redes sociales y agencias internacionales son duras, ya que casas y edificios colapsaron en pocos segundos.
Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia, convocó de manera inmediata al Comité Nacional para el Manejo de Desastres, tras el fuerte terremoto. Aseguró que ya se evalúa la situación en todo el territorio nacional.
Edificios destruidos, muertos y lesionados
En Cali se registran al menos 20 inmuebles colapsados con personas atrapadas. El alcalde, Alejandro Eder, pidió el apoyo de rescatistas de Bogotá y Medellín.
Por otra parte el sismo dejó dos personas fallecidas en Zarzal y tres lesionadas en El Cairo, informó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Además, se reportó el colapso de una estructura académica en Calima-El Darién y daños estructurales menores en Cali, incluido el Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle del Lili.
¿Cómo fue el terremoto en Colombia?
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Suspensión de vuelos en aeropuertos de Colombia
El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira sufrió daños estructurales y en las primeras imágenes ya se puede apreciar cómo varillas y lámparas se vinieron abajo. Los aeródromos de Manizales, Armenia, Quibdó, Cartago y Buenaventura suspendieron sus operaciones tras el terremoto.
¿Qué se sabe del terremoto en Colombia?
El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana (hora local) y el epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.
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