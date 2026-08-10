VIDEOS: Terremoto en Colombia colapsa edificios y casas; así se vive la emergencia

Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió a Colombia hoy 10 de agosto y las imágenes que se han dado a conocer a través de redes sociales y agencias internacionales son duras, ya que casas y edificios colapsaron en pocos segundos.

Abelardo De la Espriella, presidente de Colombia, convocó de manera inmediata al Comité Nacional para el Manejo de Desastres, tras el fuerte terremoto. Aseguró que ya se evalúa la situación en todo el territorio nacional.

Edificios destruidos, muertos y lesionados

En Cali se registran al menos 20 inmuebles colapsados con personas atrapadas. El alcalde, Alejandro Eder, pidió el apoyo de rescatistas de Bogotá y Medellín.

Por otra parte el sismo dejó dos personas fallecidas en Zarzal y tres lesionadas en El Cairo, informó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes. Además, se reportó el colapso de una estructura académica en Calima-El Darién y daños estructurales menores en Cali, incluido el Hospital Universitario del Valle y la Fundación Valle del Lili.

¿Cómo fue el terremoto en Colombia?

Parecen edificios de papel...



Tras el terremoto en #Colombia, algunos edificios de Medellín presentan daños visibles; ventanas rotas y cuarteaduras aparecen en los condominios



Vía: Carlo Cuñado pic.twitter.com/rcljeFCqtc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 10, 2026

#JustoAhora | El sismo de esta mañana provocó que la cúpula de la Catedral Basílica Metropolitana colapsara.



En la zona de Manizales varias viviendas y edificios sufrieron daños pic.twitter.com/0Q6zYRMHNh — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 10, 2026

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🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA:



Magnitud preliminar 7.4. pic.twitter.com/Sz8l4rCs03 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 10, 2026

Suspensión de vuelos en aeropuertos de Colombia

El Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira sufrió daños estructurales y en las primeras imágenes ya se puede apreciar cómo varillas y lámparas se vinieron abajo. Los aeródromos de Manizales, Armenia, Quibdó, Cartago y Buenaventura suspendieron sus operaciones tras el terremoto.

Destrozado 😥



Así quedó el Aeropuerto Internacional Matecaña de Pereira tras el terremoto de 7.4 este 10 de agosto en #Colombia pic.twitter.com/Uz8Lc9fqFx — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 10, 2026

¿Qué se sabe del terremoto en Colombia?

El terremoto ocurrió a las 7:34 de la mañana (hora local) y el epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

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