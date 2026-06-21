Marco Rubio felicita a Abelardo de la Espriella por triunfo en Colombia

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, informó este domingo 21 de junio que se comunicó con Abelardo de la Espriella, virtual ganador de la elección presidencial en Colombia, para felicitarlo por su triunfo en las urnas.

“Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para felicitarlo por su victoria electoral”, compartió Rubio a través de su cuenta oficial de X.

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Rubio: Administración Trump espera trabajar con Colombia

En el mismo mensaje, Rubio adelantó el interés de la administración Trump en trabajar con el nuevo gobierno que llegará a Colombia en temas prioritarios.

“La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con este próximo gobierno (de Colombia) para avanzar en materia de cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la migración ilegal a EUA y fortalecer nuestros lazos económicos. Lo mejor para Colombia está por venir”, destacó Rubio.

Just spoke to Colombian President-Elect @ABDELAESPRIELLA to congratulate him on his electoral victory.



The Trump Administration looks forward to working closely with your incoming administration to advance regional security cooperation, end illegal immigration to the United… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) June 22, 2026

¿Cuál fue el resultado de la elección presidencial en Colombia?

De acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil colombiano, con el 99.99% de datos computados, De la Espriella fue el ganador de la elección presidencial de este domingo con 49.66% de los votos.

El candidato oficialista, Iván Cepeda, terminó muy cerca del vencedor, con un 48.70% de los votos a su favor.

El actual presidente, Gustavo Petro, advirtió que “no reconocería ningún conteo previo” hasta que los jueces responsables dieran los resultados de manera oficial, dando a entender que en caso de que el resultado no favoreciera a su candidato, desconocería el proceso.

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