Cuba a oscuras: Nuevo apagón total paraliza la isla y pone en jaque al sistema eléctrico

Cuba volvió a quedar a oscuras. Este lunes 16 de marzo se registró una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), lo que provocó un apagón masivo que dejó sin suministro eléctrico a gran parte del país.

El propio Ministerio de Energía y Minas confirmó, mediante redes sociales, el incidente y aseguró que ya se activaron los protocolos para intentar restablecer el servicio: “Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, se investigan las causas”.

El evento marca el sexto apagón nacional en apenas año y medio, un dato que evidencia el deterioro del sistema energético cubano y que ha intensificado el malestar social en la isla.

Se ha producido una desconexión total del SEN, se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) March 16, 2026

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Crisis energética en Cuba: apagones cada vez más frecuentes

La crisis eléctrica en Cuba se agravó desde mediados de 2024 y se ha intensificado en los últimos meses. Antes incluso del apagón nacional de este lunes, el propio gobierno había anticipado que el país enfrentaría cortes prolongados de energía durante toda la jornada, con hasta 62% del territorio sin electricidad en el momento de mayor demanda.

Aunque el gobierno cubano suele atribuir gran parte de la crisis energética al bloqueo petrolero de Estados Unidos, especialistas señalan que el problema es más profundo y responde también a décadas de infraestructura obsoleta, falta de inversión y una alta dependencia de combustibles fósiles.

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El sistema eléctrico cubano depende en gran medida de centrales termoeléctricas envejecidas, muchas de ellas con más de 30 o 40 años de operación. Actualmente, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país están fuera de servicio debido a averías o trabajos de mantenimiento.

Falta de combustible agravan el problema

Otro 40% de la electricidad en Cuba proviene de la llamada generación distribuida, basada en motores que funcionan con diésel o fueloil; no obstante, el gobierno ha reconocido que este sistema lleva meses prácticamente paralizado por la falta de combustible.

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Diversos cálculos estiman que la isla necesitaría entre ocho mil y 10 mil millones de dólares para rehabilitar su sistema eléctrico.

Mientras tanto, los apagones continúan afectando la vida cotidiana y la economía del país. Desde 2020, el producto interno bruto de la isla se ha contraído más de 15%, en tanto, los cortes de electricidad se han convertido en uno de los detonantes de protestas sociales en ciudades como La Habana y Morón.

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