Tragedia aérea en Perú: Se estrella una avioneta con turistas

Al menos 13 personas murieron en la caída de una avioneta que transportaba turistas para observar las milenarias Líneas de Nazca, uno de los atractivos arqueológicos de Perú. “Tenemos información de que hay 11 pasajeros y dos tripulantes que han fallecido”, dijo el mayor de la Policía Jorge Andrade.

El accidente de la aeronave ocurrió pasadas las 13:00 locales, tras haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco, a unos 240 kilómetros al sur de la capital Lima. “Por la magnitud del accidente, no hay sobrevivientes. Hasta el momento hemos recuperado cuatro cuerpos”, indicó.

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🇵🇪 PERÚ: TRAGEDIA AÉREA EN NAZCA



Una avioneta turística se estrelló este sábado mientras sobrevolaba el sitio arqueológico de Nazca, en el sur de Perú, dejando 13 muertos pic.twitter.com/2qassozyy6 — Media Oriente (@MediaOriente) August 1, 2026

¿De dónde son los turistas muertos en accidente de avioneta en Perú?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), explicó que, cuando la nave, una Cessna Gran Caravan C-208 con capacidad para 12 pasajeros, sobrevolaba las cercanías de la localidad de Socos, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tripulación reportó una situación de emergencia a la torre de control del aeródromo de Nazca, tras lo cual se perdió todo contacto radial.

Añadió que, de inmediato, el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), los bomberos aeronáuticos y la Policía Nacional se movilizaron a la zona y confirmaron que no se registraron sobrevivientes.

Posteriormente se informó que los 11 turistas fallecidos son de nacionalidad española, italiana y alemana.

La Aeronáutica Civil investigará el siniestro. En el lugar, bomberos y policías trabajan entre los escombros retorcidos de la aeronave que aún humean.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo que lamentaba profundamente el accidente. Añadió que se está evaluando la clausura temporal del aeropuerto del que partió la avioneta de la empresa Aerodiana.

BREAKING: At least 13 people killed after a tourist plane crashed near Nazca, Peru. pic.twitter.com/9m5adpyyPm — Scope Report (@ScopeReport_) August 1, 2026

En tanto, la compañía Aerodiana expresó su profundo pesar por el accidente, extendió sus sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, y dijo acompañar su dolor “con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda”.

La empresa añadió que a lo largo de sus 18 años de operación han mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulantes, razón por la cual señaló que este hecho la afecta “profundamente” y reafirma su disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades.

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