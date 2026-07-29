Orden de aprehensión contra Evo Morales: Fiscalía de Bolivia lo acusa de terrorismo y alzamiento armado

El panorama político en Bolivia dio un nuevo giro, luego de que la Fiscalía General emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de Morales, quien es investigado por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otras acusaciones relacionadas con las protestas y bloqueos carreteros registrados entre mayo y junio.

La decisión representa un nuevo episodio en la confrontación entre el exmandatario y las autoridades bolivianas en medio de un contexto de alta tención política y social derivada de las movilizaciones que diversos regiones del país.

🚨#AlertaADN



La Fiscalía de Bolivia (@FGE_Bolivia) emitió una orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas y… pic.twitter.com/NB982SrpR8 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 29, 2026

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¿De qué acusa la Fscalía de Bolivia a Evo Morales?

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía de Bolivia, la orden de comprensión se sustenta en una investigación por la presunte participación de Evo Morales en hechos que habrían atentado contra la seguridad del Estado, durante las protestas y bloqueos carreteras realizados los últimos meses.

Entre los delitos que se le atribuyen se encuentran terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros ilícitos relacionados con la organización y desarrollo de las movilizaciones.

Reacción de Evo Morales ante nueva orden de aprehención en su contra

Mediante una publicación en su cuenta verificada en “X”, Evo Morales emitió su postura ante esta nueva orden de aprehención en su contra: “Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social, fruto de un modelo que ha abandonado al pueblo y protege la corrupción”.

Hoy el gobierno emite una nueva orden de aprehensión en mi contra, acusándome de supuestos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Buscan responsabilizarnos de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia: una profunda crisis económica y social,… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) July 29, 2026

El exmandatario boliviano agregó que: “No nos van a intimidar. Seguiremos luchando junto al pueblo, como lo hemos hecho siempre, con la convicción de que Bolivia merece un camino distinto: el de la dignidad, la soberanía, la justicia social y la recuperación de la esperanza para todas y todos”.

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