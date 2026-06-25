“Se extenderá como plaga”: Marco Rubio ve riesgo por peaje en estrecho de Ormuz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este jueves desde Baréin que es “inaceptable” que Irán imponga tarifas al tránsito de buques en el estrecho de Ormuz.

“Queremos acuerdo (con Irán) pero no a cualquier precio (...) queremos un acuerdo bueno y verdadero que se cumple y se implementa”, dijo Rubio en la inauguración de una reunión de sus homólogos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico en la capital bareiní, Manama.

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Rubio subrayó que Ormuz “es un paso marítimo natural” y añadió que, si Estados Unidos acepta las exigencias iraníes, sentaría un precedente para otras vías navegables.

Las vías navegables internacionales no pertenecen a ningún Estado. Este es un principio fundamental en el mundo actual, sin el cual el mundo estaría sumido en el caos total — declaró.

“Si de hecho aceptáramos que se puede cobrar por usar una vía navegable internacional porque casualmente está cerca de su espacio territorial, esto se extenderá por todo el mundo como una plaga”, añadió.

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