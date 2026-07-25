Atropellamiento masivo en Berlín deja muerto y varios heridos

Una persona murió y al menos 17 más resultaron heridas tras un atropellamiento masivo en el parque Tiergarten, ubicado en Berlín, Alemania.

El accidente ocurrió poco antes de las 22:00 horas, cuando el conductor de una camioneta blanca atropelló a varias personas sobre Ahornsteig, una de las vialidades que recorren el parque, y después se dio a la fuga. El vehículo fue encontrado abandonado en una zona boscosa, muy cerca de donde finalizaría un famoso desfile.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué se sabe del sospechoso que provocó el atropellamiento masivo en Berlín?

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso descendió del auto después del atropellamiento y huyó a pie. Aunque todo apunta a que es una sola persona, la Policía local no descarta que la participación de más personas en los hechos.

¿Cómo buscan al sospechoso en Berlín?

Para lograr su captura, la Policía de Berlín desplegó una operación en el Tiergarten, acordó la zona y exhortó a los asistentes a alejarse del área, ya que sería revisado por patrullas y helicópteros. Los lesionados fueron llevados en ambulancias a diferentes hospitales para ser atendidos de manera urgente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.