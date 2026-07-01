No habrá más T-MEC: Estados Unidos decide no renovar acuerdo con México y Canadá

Estados Unidos decidió no renovar su acuerdo comercial T-MEC con Canadá y México, según declaró el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, optando en su lugar por realizar revisiones anuales del pacto, una medida que corre el riesgo de generar incertidumbre para las empresas que producen bienes en toda Norteamérica.

La decisión fue confirmada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien señaló que por ende el acuerdo continuará bajo un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

🔴 #LoÚltimo | El secretario de Economía, Marcelo Ebrard (@m_ebrard), confirmó que Estados Unidos no está en condiciones de extender el T-MEC por 16 años, por lo que el acuerdo continuará bajo un esquema de revisiones anuales hasta 2036.



📅 La próxima reunión entre los tres… https://t.co/zci0NY6pWc — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

Por su parte, el ministro de Economía de Canadá, Dominic LeBlanc reafirmó el apoyo inquebrantable de su país al T-MEC y su renovación. Reiteró que el acuerdo sigue vigente hasta 2036, y puede renovarse en cualquier momento por otro periodo de 16 años.

🔴 #JustoAhora | 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 Canadá respalda la renovación del T-MEC



El ministro de Economía de Canadá, Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB), reafirmó el “apoyo inquebrantable” de su país al T-MEC y a su renovación.



📌 Señaló que el acuerdo continúa vigente hasta 2036 y que puede renovarse… https://t.co/1zRJ0aiSm5 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 1, 2026

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Reunión EUA, México y Canadá

La reunión entre representantes de las tres naciones, Marcelo Ebrard (secretario de Economía de México), Jamieson Greer (representante comercial de Estados Unidos) y Mary Ng (ministra de Comercio Internacional de Canadá), buscó evaluar el estado actual del tratado, revisar los compromisos asumidos por cada país y definir el rumbo de uno de los acuerdos comerciales más importantes del mundo.

¿Cuándo entró en vigor el T-MEC?

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 como sustituto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha sido un instrumento fundamental para impulsar el comercio, la inversión y la competitividad regional. No obstante, por diversos temas, se la mantenido bajo revisión constante.

Desde ayer, la administración federal dio a conocer que entre el 16 y el 20 de julio acudirán a México autoridades estadounidenses para continuar la revisión y los procesos correspondientes.

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