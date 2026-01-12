EUA amenaza con aranceles del 25% a todos los países que tengan relaciones comerciales con Irán

El gobierno de Estados Unidos (EUA) anunció la decisión de imponer aranceles del 25% a los productos de los países que mantengan relaciones comerciales con Irán. Este nuevo decreto tiene efecto inmediato, una citación que aumenta la tensión con el gobierno de Teherán. Te contamos los detalles.

EUA anuncia aranceles del 25% a países que comercien con Irán

Durante la tarde de este lunes 12 de enero de 2026, el presidente de EUA anunció, a través de su red social, 'Truth Social', que ha dado la orden de imponer aranceles del 25% a los países que continúen tendiendo relaciones comerciales con el gobierno de Irán.

“Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25 por ciento”, se lee en el comunicado del gobierno estadunidense.

Asimismo, la administración de Trump señaló que esta orden es definitiva y concluyente, por lo que los países que hasta el momento mantienen relaciones comerciales con Irán verán afectada su economía al tratar de comerciar con EUA. Actualmente, los principales socios comerciales de Irán son:

China

Turquía

Emiratos Árabes Unidos

Irak

El gobierno de Irán enfrenta protestas generalizadas

Esta decisión del gobierno estadunidense se da en un contexto tenso en la capital de Irán, donde se han registrado fuertes protestas antigubernamentales iniciadas por la devaluación del rial y la inflación, que han terminado en una feroz represión por parte del régimen del ayatolá Alí Jameneí.

