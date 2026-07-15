Israel acepta retirarse del sur del Líbano; logran acuerdo en Roma

La sexta ronda de conversaciones entre el Líbano e Israel concluyó en Roma con avances en el mecanismo para la retirada de las fuerzas israelíes de las dos primeras zonas piloto del sur libanés y el posterior despliegue del Ejército libanés, según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

De acuerdo con la ANN, las delegaciones también acordaron mantener una nueva reunión para continuar las conversaciones, aunque la fecha aún no ha sido fijada.

La retirada de esas dos zonas ya estaba prevista en el acuerdo marco alcanzado el pasado 26 de junio en Washington, mientras que la reunión celebrada en la capital italiana se centró en precisar la secuencia y las condiciones para su aplicación.

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¿Cómo se retirará Israel del Líbano?

Las conversaciones abordaron:

Calendario para la retirada de las tropas israelíes

Despliegue del Ejército libanés en las áreas evacuadas

Desarme del grupo chií Hezbolá

Mecanismos de verificación del control efectivo de las instituciones del Estado libanés sobre la zona.

Según la ANN, los contactos permitieron avanzar específicamente en el mecanismo que regulará tanto la retirada israelí como el despliegue de las fuerzas armadas libanesas en el sur del país.

La reunión coincidió con unas declaraciones del presidente libanés, Joseph Aoun, quien aseguró que Estados Unidos “ha empezado a escuchar” a las autoridades de su país y que la situación del Líbano se encuentra ahora “sobre la mesa del presidente estadounidense”.

Aoun defendió también la “fórmula marco” impulsada por su Gobierno como “la mejor posible”, afirmó que ya está dando resultados y reiteró que el Líbano no hará concesiones respecto a sus derechos, al tiempo que expresó su confianza en que el proceso contribuya a poner fin a la violencia en el sur del país y permita la retirada de las tropas israelíes.

Según las autoridades libanesas, está previsto que se celebren nuevos encuentros en la capital italiana y en otros lugares para supervisar el cumplimiento de los compromisos pactados.

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