Irán afirma que el estrecho de Ormuz está bajo su control y no bajo el de EUA

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, reivindicó este jueves el control de su país sobre el estrecho de Ormuz y rechazó el diálogo de seguridad regional celebrado en Baréin y liderado por Estados Unidos, donde 12 países debatieron sobre el tránsito de esta estratégica vía.

“El estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán, no del Centcom (Comando Central de Estados Unidos)”, sostuvo el diplomático en X, argumentando que “la seguridad de la región se garantizará” con “el fin de las intervenciones y la retirada de Estados Unidos de la zona, el respeto a la soberanía de los países y la aceptación de las nuevas realidades geopolíticas”.

هرمز زیر فرمان ایران تعریف می شود نه سنتکام. نشست نظامی در بحرین نمی‌تواند برای خلیج فارس نظم حقوقی و امنیت بسازد. امنیت منطقه با پایان مداخله و خروج آمریکا از منطقه، احترام به حاکمیت کشورها و پذیرش واقعیت‌های جدید ژئوپلیتیک تأمین می‌شود نه زیر چتر نظامی آمریکا. pic.twitter.com/82riYKtyJO — Gharibabadi (@Gharibabadi) July 2, 2026

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La publicación de Gharibabadi llega después de que Estados Unidos anunciara que altos mandos militares de 12 países, entre ellos Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Líbano y Siria, se habían reunido en Baréin para debatir sobre la seguridad en Oriente Medio y reafirmar su “compromiso con la libre circulación” a través del estrecho, por el que en tiempos de paz circula cerca 20% de las energías fósiles mundiales.

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