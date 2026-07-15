Incendios forestales en Toronto les provocan la peor calidad del aire en el mundo; Canadá está en alerta

Los incendios forestales registrados Canadá ya provocaron que la ciudad de Toronto registre la peor calidad del aire del mundo. Imágenes captadas por un dron captaron el humo de las llamas que proyectaron una neblina naranja sobre el horizonte de la ciudad.
La calidad del aire que Toronto registró durante la jornada de este miércoles, es la peor calificación entre las principales ciudades del mundo.
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Impactantes imágenes: humo de incendios cubre Toronto y activa alerta por aire de “riesgo muy alto”
De hecho, en el noroeste de Ontario, el humo ennegreció el cielo, además de que provocó advertencias sanitarias y llamados a los residentes para que limitaran las actividades al aire libre, ya que las temperaturas se mantuvieron elevadas.
Environment Canada informó de una lectura del Índice de Calidad del Aire para la Salud (ICAS) superior a 10, clasificada como de “riesgo muy alto”, para Toronto, mientras que los pronósticos sugerían que las condiciones peligrosas podrían persistir hasta la noche del jueves.
El humo generado por los incendios forestales activos en el noroeste de Ontario fue arrastrado por los vientos hasta la Zona Metropolitana de Toronto, provocando una concentración elevada de partículas contaminantes en la atmósfera.
Hasta hoy miércoles 15 de julio de 2026: Canadá registra 835 incendios activos
Hasta la jornada de este miércoles, el Canadá registraba unos 835 incendios activos, de los cuales 112 estaban fuera de control, según el gobierno.
Hasta el momento, se han quemado 1.9 millones de hectáreas, la mayoría de los incendios se concentraban en las provincias centrales de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.
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