Incendios forestales en Toronto les provocan la peor calidad del aire en el mundo; Canadá está en alerta

Los incendios forestales registrados Canadá ya provocaron que la ciudad de Toronto registre la peor calidad del aire del mundo. Imágenes captadas por un dron captaron el humo de las llamas que proyectaron una neblina naranja sobre el horizonte de la ciudad.

La calidad del aire que Toronto registró durante la jornada de este miércoles, es la peor calificación entre las principales ciudades del mundo.

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This is near Armstrong, Ontario.



When will the Canadian National Railway Company make a statement about this incident? pic.twitter.com/6bKJYugeR0 — Sol Mamakwa (@solmamakwa) July 14, 2026

Impactantes imágenes: humo de incendios cubre Toronto y activa alerta por aire de “riesgo muy alto”

De hecho, en el noroeste de Ontario, el humo ennegreció el cielo, además de que provocó advertencias sanitarias y llamados a los residentes para que limitaran las actividades al aire libre, ya que las temperaturas se mantuvieron elevadas.

Toronto's air quality ranked the worst among major cities globally as wildfire smoke from northwestern Ontario blackened skies and prompted health warnings and calls for residents to limit outdoor activities https://t.co/ZnerIQA2ne pic.twitter.com/KL9kG5RLK7 — Reuters (@Reuters) July 15, 2026

Environment Canada informó de una lectura del Índice de Calidad del Aire para la Salud (ICAS) superior a 10, clasificada como de “riesgo muy alto”, para Toronto, mientras que los pronósticos sugerían que las condiciones peligrosas podrían persistir hasta la noche del jueves.

El humo generado por los incendios forestales activos en el noroeste de Ontario fue arrastrado por los vientos hasta la Zona Metropolitana de Toronto, provocando una concentración elevada de partículas contaminantes en la atmósfera.

This is an Alberta Emergency Alert. Environment Canada has issued a Tornado Watch.



This alert is in effect for a large area in central Alberta, from Yellowhead County to Edmonton, south to Lacombe (see attached map).



Conditions are favourable for the development of severe… pic.twitter.com/2ZOftfEFRr — Alberta Emergency Alert (@AB_EmergAlert) July 14, 2026

Hasta hoy miércoles 15 de julio de 2026: Canadá registra 835 incendios activos





Hasta la jornada de este miércoles, el Canadá registraba unos 835 incendios activos, de los cuales 112 estaban fuera de control, según el gobierno.

Hasta el momento, se han quemado 1.9 millones de hectáreas, la mayoría de los incendios se concentraban en las provincias centrales de Manitoba, Saskatchewan y Ontario.

🔥 🇨🇦 👨‍🚒 Voici une vue de l'un des nombreux incendies de forêt qui ravagent l'Ontario, au Canada, hier. Un comportement similaire des incendies est prévu aujourd'hui.



Les incendies du Minnesota et du Canada ont rendu la qualité de l'air sur toute la côte est des États-Unis… pic.twitter.com/GgBg5puE4U — Brainless Partisans 🏴‍☠️☢️☣️🪆 (@BPartisans) July 15, 2026

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