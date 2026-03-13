EUA afirma que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, está “herido y desfigurado”
El jefe del Pentágono señaló que los servicios de inteligencia estadounidenses creen que Jameneí sufrió lesiones durante los bombardeos que también causaron la muerte de su padre.
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido Alí Jamenei, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra lanzada por Washington e Israel contra Irán.
"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.
Líder supremo de Irán tiene miedo: Hegseth
Hegseth aseguró que el nuevo líder supremo carece de "legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes", en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.
"Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", aseguró el jefe del Pentágono, quien dijo que Jamenei tiene "miedo" y que gran parte de su familia, incluido su padre y anterior líder supremo ha muerto en los ataques.
En su primer mensaje este jueves como nuevo líder supremo de la República Islámica, Jamenei mostró un tono desafiante, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, amenazó a las bases de Estados Unidos en Oriente Medio y aseguró que la "sangre de los mártires será vengada".
"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", subrayó la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.
Las autoridades iraníes no han confirmado públicamente el estado de salud de Mojtaba Jameneí.
El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán ya lleva 14 días y, por ahora, no hay señales claras de que la tensión vaya a bajar en Medio Oriente, especialmente después de las recientes declaraciones y ataques entre ambos lados.
A casi dos semanas de que comenzaran los enfrentamientos, los países involucrados reportan muertes y fuertes gastos en defensa para proteger su territorio. A nivel mundial, uno de los efectos más visibles ha sido el impacto en la distribución del petróleo.
