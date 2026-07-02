Sismo sacude Guatemala hoy 2 de julio, muy cerca de México

Durante la mañana de hoy jueves 2 de julio se registró un sismo de magnitud 4.6 en las costas de Guatemala, muy cerca de México, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Este temblor se da en medio de la ola de sismos que ha azotado el mundo, siendo los de Venezuela los más catastróficos, debido a que edificios enteros colapsaron en pocos segundos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Cómo fue el sismo registrado en Guatemala?

El sismo se registró 93.7 kilómetros al sur-sureste de Iztapa, Escuintla y tuvo una profundidad de 21 kilómetros, de acuerdo con el Servicio Sismológico de Guatemala.

Sismos en Guatemala muy cerca de México

Horas antes del sismo de magnitud 4.6 se reportó un temblor de magnitud 3.8 a 124.5 kilómetros, al oeste de Ocós, San Marcos, frente a las costas de México, de acuerdo con el Sismológico.

En la misma región se han reportado sismos de magnitudes similares en las últimas dos semanas. Sin embargo, el 24 de junio se registró uno de magnitud 5.3, a 148.8 kilómetros al oeste-noroeste de Ayutla, San Marcos.

¿En qué países se han registrado sismos en las últimas semanas?

Venezuela es tan solo uno de los países que han reportado sismos fuertes en las últimas dos semanas, pues en la lista también está Japón, Filipinas y Afganistán.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.