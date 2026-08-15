Caso Valeria Afanador: Colegio Gimnasio Campestre será cerrado y cancelan licencia

Por órdenes de la Gobernación de Cundinamarca, se decretó el cierre y la cancelación de la licencia de funcionamiento para el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

Esta decisión ocurre luego de que se concluyó un proceso administrativo sancionatorio relacionado con la muerte de la menor, Valeria Afanador, en agosto del año pasado.

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¿Qué pasó en el Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe?

El 12 de agosto del año pasado, Valeria Afanador fue vista por última vez gracias a las cámaras de seguridad de la institución, quien se encontraba en la zona verde del Colegio.

Posteriormente, se dio seguimiento y la menor salió del recinto por una zona con arbustos. Tras el descanso, uno de los maestros se percató de la ausencia de la niña y la informó.

La primera teoría por la desaparición de Valeria Afanador había sido un secuestro; sin embargo, el rumbo de la investigación tomó un giro 18 días después.

El 29 de agosto de 2025, el cuerpo de la menor fue hallado en una zona contigua al río Frío, aproximadamente a 300 metros del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe.

Por ello, la familia de Valeria Afanador solicitó investigar al colegio por el descuido en el cuidado de la menor y permitir que ella saliera de las instalaciones.

Ordenan cierre del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe

La decisión atribuye a la institución responsabilidades con presuntas omisiones en el cuidado y protección de la estudiante.

Además, señalan deficiencias en los mecanismos del Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe para reaccionar ante la desaparición o pérdida de un alumno.

Aunque vale la pena señalar que el cierre no será de forma inmediata, se hará efectiva cuando concluya el calendario académico correspondiente al año lectivo 2026.

También, la rectora del establecimiento, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar un plan de reubicación de los estudiantes, esto antes del 31 de octubre de 2026.

Por último, a mediados de junio de este año, se vincularon a proceso a dos personas de la institución: Emily Vivian Fuentes, directora de curso, y Danny Javier Ochoa Prada, jefe de seguridad.

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