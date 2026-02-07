Estudio revela cuál es la amenaza climática más preocupante en los trópicos de la Tierra

Un nuevo estudio publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) advierte que las regiones tropicales de la Tierra podrían enfrentar aumentos de temperatura mucho más drásticos de lo estimado previamente, con implicaciones serias para la población, los ecosistemas y la biodiversidad de esos territorios.

La investigación llamada " Evolution of Pliocene-Pleistocene tropical terrestrial ", analizó sedimentos de millones de años en los Andes colombianos, encontró que durante periodos del pasado con niveles de dióxido de carbono similares a los actuales, las tierras tropicales se calentaron casi el doble que los océanos. Este comportamiento sugiere que los modelos climáticos que no incorporan estos efectos podrían subestimar el riesgo real del calentamiento en estas zonas.

¿Qué países se encuentran en los trópicos de la Tierra?

La franja tropical del planeta se extiende entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio, y en ella se concentran algunos de los países más poblados del mundo. Entre los principales se encuentran India, Indonesia y Brasil, que concentra gran parte de su territorio y población en zonas tropicales.

También destaca México, especialmente en su zona sur y sureste; así como Filipinas, Colombia y la República Democrática del Congo, todos con millones de habitantes viviendo en climas tropicales .

De acuerdo con estimaciones demográficas, estas naciones concentran a cientos de millones de personas que podrían verse directamente afectadas por el aumento acelerado de temperaturas en los trópicos, lo que refuerza la relevancia del estudio científico y la urgencia de diseñar políticas de adaptación frente al cambio.

Por qué el calentamiento en los trópicos preocupa

El estudio señala que las temperaturas terrestres en los trópicos son particularmente sensibles a los cambios climáticos, y un incremento mayor al esperado podría superar los límites de tolerancia térmica tanto de las personas como de la fauna y flora local.

Aunque los océanos acumulan calor y moderan las temperaturas, las tierras emergidas de los trópicos pueden calentarse más rápidamente, lo que representa un doble desafío para los habitantes y los ecosistemas.

