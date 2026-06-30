Trump no extenderá el T-MEC; así será la extensa revisión del tratado entre México, EUA y Canadá

El futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entra en una etapa decisiva. El gobierno del presidente Donald Trump prevé no confirmar la extensión automática del acuerdo comercial, una decisión que activará el mecanismo de revisión previsto en el propio tratado y abrirá un periodo de negociaciones que podría extenderse durante la próxima década.

Aunque la medida no implica la cancelación inmediata del T-MEC, sí pone en marcha la denominada “cláusula de extinción” (sunset clause), acordada durante el primer mandato de Trump, que obliga a los tres países a revisar el tratado cada seis años para decidir si continuará vigente por otros 16 años.

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US declaration to exit USMCA to start a decade-long countdown for the pact https://t.co/r7Uqzvqt66 https://t.co/r7Uqzvqt66 — Reuters (@Reuters) June 30, 2026

¿Qué significa que Estados Unidos no extienda el T-MEC?

¿Qué pasará con el T-MEC? Si Washington no manifiesta formalmente su intención de renovar el acuerdo, comenzará un proceso de revisión en el que México, Estados Unidos y Canadá deberán negociar posibles modificaciones.

En caso de no alcanzar un consenso, el tratado seguirá vigente, pero será sometido a revisiones anuales hasta 2036, fecha en la que podría expirar si no existe un nuevo acuerdo entre las tres naciones.

Esto quiere decir que, el comercio entre los tres países no se detiene, pero aumenta la incertidumbre para inversionistas y empresas que dependen de las reglas comerciales de Norteamérica.

No, the US is not pulling out of -"exiting"- USMCA tomorrow. It is not extending and renewing (which has clearly been its game plane all along -that's how it maintains leverage over Canada and Mexico) until 2046, which means we go into annual reviews. Here's a cheat-sheet… pic.twitter.com/8B0F5ZFpQg — Amb. Arturo Sarukhan (@Arturo_Sarukhan) June 30, 2026

¿Qué cambios busca Estados Unidos?

Uno de los principales objetivos de la administración Trump es endurecer las reglas de origen para la industria automotriz.

De acuerdo con fuentes cercanas a las negociaciones citadas por Reuters, Washington propone que los vehículos fabricados en Norteamérica contengan al menos un 50% de componentes producidos específicamente en Estados Unidos, elevando el contenido regional requerido hasta aproximadamente 82% para acceder a los beneficios del tratado.

Además, el gobierno estadounidense busca reforzar las medidas para evitar que productos de origen chino ingresen al mercado norteamericano aprovechando las ventajas del T-MEC.

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