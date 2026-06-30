¿A qué le temen? CNP denuncia restricciones a la prensa tras terremotos en Venezuela

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denunció restricciones al trabajo de los medios de comunicación después de los terremotos del 24 de junio en Venezuela. La organización aseguró que reporteros enfrentaron intimidaciones, además de problemas de conectividad para informar sobre la emergencia.

Mientras tanto, la ONU advirtió que las fallas en las telecomunicaciones y los bloqueos a internet dificultaron la circulación de información en un momento crítico para la población.

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CNP acusa obstáculos para informar sobre los terremotos

A través de sus canales oficiales, el CNP expresó su preocupación por las condiciones en las que periodistas realizaron la cobertura de los sismos. El organismo sostuvo que el acceso a información oportuna resulta indispensable durante una emergencia, ya que permite a la ciudadanía conocer la situación, tomar decisiones y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La organización también denunció que un equipo de Noticiero Venevisión habría sido intimidado por personal de seguridad del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño, en Caracas, cuando intentaba documentar la atención de personas lesionadas por el movimiento telúrico.

#29Jun Rechazamos la intimidación denunciada por reportero (@DanielAlvarezR) del equipo de @El_Noticiero, por parte del equipo del dirigente oficialista Daniel Aponte.

Nuestra labor es PERIODISMO, no propaganda. Exigimos respeto a la prensa libre. #InformarNoEsUnDelito pic.twitter.com/wd7qLRzwS1 — CNP Caracas (@CNPCaracas) June 29, 2026

Ante estos hechos, el gremio pidió a las autoridades garantizar el libre ejercicio del periodismo y evitar cualquier acción que limite la cobertura de acontecimientos de interés público.

ONU alerta por fallas en telecomunicaciones y bloqueos digitales

De manera paralela, la representación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Venezuela emitió una alerta institucional al señalar que las deficiencias en las telecomunicaciones afectaron el flujo de información tras los terremotos.

Según el organismo, los bloqueos previamente existentes en internet continuaron durante la emergencia, lo que dificultó la difusión de reportes ciudadanos y el acceso a información relevante.

Además, indicó que persisten restricciones arbitrarias contra al menos 85 portales web y que 39 plataformas digitales de medios de comunicación enfrentan limitaciones derivadas de medidas aplicadas por proveedores de internet públicos y privados.

¿Por qué es relevante esta denuncia?

El acceso a información confiable durante una emergencia es considerado un elemento clave para la protección de la población. Organismos internacionales han señalado que la libertad de prensa y el funcionamiento de las comunicaciones permiten difundir alertas, ubicar servicios de ayuda y reducir la desinformación cuando ocurre un desastre natural.

Las denuncias del CNP y las observaciones de la ONU ponen el foco en los desafíos que enfrentan periodistas y ciudadanos para acceder a información verificable en medio de una contingencia.

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