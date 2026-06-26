Venezuela vive su peor tragedia: suben cifra a casi 600 muertos y 3 mil heridos por terremotos

La emergencia en Venezuela sigue agravándose luego de los dos terremotos que sacudieron al país durante la jornada del pasado 24 de junio. Hoy, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que el saldo ascendió a 589 muertos y 2 mil 980 heridos, mientras continúan las labores de rescate entre los edificios colapsados y las comunidades devastadas.

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En su mensaje oficial, Rodríguez calificó la situación como una “verdadera tragedia” y aseguró que las autoridades mantienen desplegados todos los recursos disponibles para atender a las víctimas y localizar a las personas que permanecen desaparecidas.

#EnVideo📹| Presidenta (E) Delcy Rodríguez, presentó el balance de las primeras 34 horas de labores de rescate y atención a los ciudadanos tras los sismos de 7.2° y 7.5°.



Las cifras actuales son:



- 589 fallecidos.

- 2.980 personas heridas.

- Decenas de rescatados con vida,… pic.twitter.com/2zrH7HjJZM — Ministerio de Comunicación e Información (@mippci_ven) June 26, 2026

Intensas labores de rescate tras terremotos en Venezuela

Equipos de emergencias trabajan para rescatar a los sobrevivientes tras las afectaciones por los sismos en Venezuela, sobre todo en Caracas. Equipos de rescate extranjeros y ayuda llegaron el viernes, casi dos días después de que dos devastadores terremotos arrasaran áreas dentro y alrededor de la capital, Caracas, obligando a los residentes a remover escombros para salvar a familiares, amigos y vecinos.

El gobierno venezolano estima que cientos de personas siguen atrapados y desaparecidos, además de las 589 muertes confirmadas y los 2980 heridos.

¡BIENVENIDO México a Venezuela!



Llegó a nuestro país el personal de rescate proveniente de México, junto con insumos, para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y la atención de las familias afectadas por los sismos. pic.twitter.com/te87ZvACvK — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 26, 2026

Más de 50 mil personas registradas como desaparecidas en sitio web habilitado tras sismos en Venezuela

Miestras tanto, un sitio web fue creado para recibir informes acerca de las personas desaparecidas y hasta la mañana de este viernes, ya tenía a unas 50 mil personas registradas.

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