Corea del Norte presume su mayor buque de guerra: así es el destructor que le preocupa a EUA

Corea del Norte dio un nuevo paso en la modernización de sus fuerzas armadas. El líder Kim Jong Un presentó oficialmente al mayor buque de guerra construido en la historia del país.

El nuevo destructor multipropósito Choe Hyon, de 5 mil toneladas, que fortalece las capacidades navales de Pyongyang, además de que vuelve a encender las alertas de Corea del Sur, Japón y Estados Unidos.

La embarcación bélica, puesta en servicio en el puerto de Nampho, representa una avance importante para la marina norcoreana, que durante decádas ha operado principalmente con buques de menor tamaño y capacidad.

Analistas en Defensa consideran que el proyecto forma parte de una estrategia para ampliar la capacidad disuasión del régimen frente a sus adversos regionales.

🇰🇵 Kim Jong-un a annoncé lors d’une cérémonie à Nampo que la Corée du Nord équipe actuellement sa marine de guerre d’armes nucléaires.



🚢 Le destroyer Choe Hyon (5 000 tonnes) a été mis en service, déjà armé de missiles balistiques et de croisière capables de porter des… pic.twitter.com/koJlMkrp51 — Alex Xplore (@AlexXplore) June 25, 2026

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¿Qué se sabe del nuevo destructor de Corea del Norte?

El nuevo destructor fue presentado durante una ceremonia encabezada Kim Jong Un, desplaza aproximadamente en 5 mil toneladas, convirtiéndose en el barco militar más desarrollado por Corea del Norte.

Aunque el régimen aún no revela todas sus especies técnicas, expertos señalan que el buque podría incorporar misiles de ataque, sistemas antiaéreos y armamento de mayor alcance, lo que permitiría incrementar la capacidad operativa de la marina norcoreana.

KIM JONG UN COMMISSIONS NEW DESTROYER!



North Korean leader unveils Choe Hyon warship Navy set to receive NUCLEAR WEAPONS💥 pic.twitter.com/mvIU27NSuK — WAR (@warsurv) June 24, 2026

La presentación forma parte del programa de modernización militar, impulsado por Pyongyang en los últimos años, que también ha incluido pruebas misiles, balísticos, submarinos y drones.

Nuevo buque de guerra de Corea del Norte: ¿preocupa a potencias mundiales?

A pesar de representar un avance para Corea del Norte, el destructor todavía se encuentra por debajo de los estándares de los principales potencias militares; por ejemplo, los destructores de la clase Arleigh Burke, utilizados por la Marina de Estados Unidos, desplazan entre 9 mil y más de 10 mil toneladas, prácticamente el doble del nuevo buque norcoreano, además de contar con sistemas avanzados de defensa antimisiles, radares multifunción y capacidades de combate ampliamente superiores.

Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero impacto del proyecto radica en que marca el inicio de una nueva etapa en la modernización naval de Corea del Norte.

Nuevo buque de guerra Choe Hyon: ¿Tiene relación con el apoyo de Rusia?

Diversos centros de análisis e inteligencia occidentales han señalado que el fortalecimiento militar de Pyongyang coincide con el acercamiento entre Corea del Norte y Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania.

Estados Unidos, Corea del Sur y otros aliados han acusado a Corea del Norte de suministrar armamento y municiones a Rusia, mientras que Moscú y Pyongyang han profundizado su cooperación militar. Algunos analistas consideran que los recursos derivados de esa relación podrían estar contribuyendo al desarrollo de nuevos proyectos militares, aunque no existe una confirmación oficial de que el destructor haya sido financiado con esos recursos.

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