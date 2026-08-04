Tras los bloqueos en carreteras y los incendios de vehículos en la región de Los Reyes y Peribán, ocurridos por la detención de Alfonso Fernández Magallón, la Embajada de Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos para no viajar a Michoacán.

Esta alerta es de nivel 4, la más alta emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la recomendación de “NO viajar”. Esto debido a que las fuerzas de seguridad locales continúan en alerta por la situación de seguridad registrada en Michoacán.

Como resultado de una operación del Ejército Mexicano, personal de @Defensamx1 detuvo a Alfonso “N”, identificado como líder del Cártel de Los Reyes. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín; además, autoridades de… pic.twitter.com/apdGeLQZRR — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 2, 2026

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Recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos

Y es que integrantes del Cártel de Los Reyes, del cual era líder Alfonso Fernández, respondieron incendiando vehículos y realizando narcobloqueos en los municipios de Peribán y Los Reyes.

Por ello, la representación diplomática de Estados Unidos emitió la alerta a todos sus ciudadanos que tenían pensado viajar a Michoacán o se encontraban cerca de la identidad mexicana.

Entre las recomendaciones por parte de la Embajada de Estados Unidos se encuentran:

Evitar zonas cercanas con operativos policiales

Reducir desplazamientos innecesarios

Buscar refugio en caso de detectar algún disturbio

Estar atentos al entorno

Evitar aglomeraciones

Dar seguimiento a posibles bloqueos en carreteras o interrupciones en aeropuertos y/o eventos

Security Alert: local authorities in Michoacan issue security alert https://t.co/0QJlHC3dmG? — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 3, 2026

La representación estadounidense añadió a sus ciudadanos mantener a familiares y amigos informados sobre ubicación y estado de salud. En caso de emergencia, llamar al 911 o pedir ayuda directa a la embajada y consulados en México.

También, además de sugerir el no viajar al estado, la alerta recomienda inscribirse al Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), una herramienta que permite recibir alertas de seguridad y facilitar su localización.

Así ocurrió la detención de Alfonso Fernández Magallón “Poncho”

Alfonso Fernández Magallón, también conocido como “Poncho”, fue detenido el pasado sábado 1 de agosto, detención confirmada por Omar García Harfuch y la cual provocó una intensa movilización en Michoacán.

“Poncho” ya contaba con una orden de aprehensión en México por delitos de privación ilegal de libertad. Sumado a que el gobierno de Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por información que sirviera para su captura.

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