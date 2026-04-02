FBI llega a Cuba para investigar tiroteo entre lancha de EUA y guardafronteras

Un equipo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se encuentra en Cuba para llevar a cabo una investigación sobre el incidente del pasado 25 de febrero en aguas cubanas con una lancha procedente de Estados Unidos en el que murieron cinco personas.

El incidente se produjo, según el gobierno cubano, cuando las tropas guardafronteras de la isla interceptaron una lancha rápida procedente del país norteamericano en aguas territoriales cubanas con diez personas a bordo -todos ellos cubanos residentes en Estados Unidos- y una gran cantidad de armamento.

Según la versión de las autoridades de la isla, desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza al que respondieron sus agentes.

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Como consecuencia, cuatro tripulantes de la embarcación murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos (al igual que un oficial cubano). Posteriormente, las autoridades cubanas informaron de la muerte de uno de los heridos procedente de Estados Unidos.

Tensión entre EUA y Cuba

Este incidente tuvo lugar en un momento de particular tensión entre EUA y Cuba, tras la imposición de Washington de un bloqueo petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que calificó los hechos de "una infiltración armada con fines terroristas, financiada y organizada desde territorio de Estados Unidos", ya anunció el pasado 13 de marzo que el gobierno de la isla esperaba una visita del FBI para colaborar en la investigación por el incidente.

"Oportunamente se brindó información de los acontecimientos a la contraparte de EUA, que ha planteado por vía diplomática y consular su interés de participar de conjunto en el esclarecimiento de los hechos y estamos a la espera de una posible vista del FBI", explicó.

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo tras el incidente que la administración del presidente Donald Trump quería verificar lo sucedido mediante "información independiente".

El mandatario republicano no oculta su deseo de ver un cambio de régimen en Cuba, país que asegura que supone una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán.

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