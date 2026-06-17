Trump en el G7: Amenaza a Irán y dice a sus homólogos “soy el jefe”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo que el acuerdo provisional con Irán no es definitivo y que podría reanudar una campaña de bombardeos si no le gustaba o si Teherán no se “comportaba”.

“El texto no es definitivo, es un memorándum de entendimiento. Si no me gusta, volveremos a lanzarles bombas. Si no se portan bien, volveremos a lanzarles bombas”, declaró al margen de la cumbre del G7 en Francia.

El republicano afirmó que el memorando de entendimiento con Irán no incluía un alivio inmediato de las sanciones contra Irán.

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🇺🇸🇫🇷‼️ | El Presidente Donald J. Trump, en su llegada a la Cumbre del G7, se presentó ante los mandatarios como el máximo líder mundial, afirmando: “Yo soy el jefe”. pic.twitter.com/6lqLFzA53q — UHN Plus (@UHN_Plus) June 17, 2026

Las declaraciones se dan dos días antes de la ceremonia de firma en Suiza de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Asimismo Trump elogió el acuerdo que su administración negoció: “Es un acuerdo muy sólido. Nadie sabe qué es, pero es muy sólido, y la mayoría de la gente parece estar muy contenta”.

Dijo que el acuerdo sería una gran ventaja para los mercados.

“No hay nada tan inteligente como el mercado, y el mercado lo adora más que cualquier otra cosa que yo haya visto”, dijo, y agregó: “La alternativa sería una depresión mundial”.

Los precios del petróleo se encontraban el miércoles cerca de su nivel más bajo en tres meses y Trump predijo nuevas bajadas: “Creo que los precios del petróleo podrían bajar más de lo que estaban antes de la guerra”.

🇺🇸 — NEW: Trump today on his Iran deal:



“The text is not final, it's a memorandum of understanding. If I don't like it, we will go back to dropping bombs on their heads. If they don't behave, we will go right back to dropping bombs.” pic.twitter.com/lRX540Kjcg — Belaaz News (@TheBelaaz) June 17, 2026

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