El papa León XIV sorprendió este miércoles 17 de junio con la posibilidad de realizar su primera visita a México, luego de responder cuestionamientos de la prensa mexicana durante una improvisada conferencia de prensa, en plena calle, rompiendo los protocolos del Vaticano.

¿Qué dijo el papa sobre visitar México en el futuro?

En la improvisada conferencia con medios de todo el mundo, el papa León XIV fue cuestionado sobre cuándo tiene planeado visitar México, y por supuesto, la Basílica de Guadalupe, a lo que respondió con una frase que de inmediato desató sospechas entre los fieles mexicanos:

“Vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”, dijo el Pontífice.

Esta respuesta de inmediato desató sospechas entre los fieles mexicanos como una señal de una posible visita de León XIV a México en un futuro no muy distante.

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¿Qué lugares visitará el papa León XIV en una posible visita a México?

Aunque hasta el momento se desconocen los detalles de esta visita, sin duda alguna, uno de los lugares que estarían en la lista sería la Basílica de Guadalupe, en la CDMX, que además es considerada como el epicentro de la fe Católica en México.

Hasta el momento, no hay anuncio formal sobre esta posible visita a México, pero la respuesta del Pontífice ayuda a elevar las ilusiones de los católicos mexicanos.

Papa se pronuncia contra la polarización

Durante la misma conferencia de prensa, el papa también fue cuestionado sobre la división política y la polarización que se vive en varios países, por lo que hizo un llamado para dejar atrás este tipo de situaciones que dividen sociedades en vez de sumar.

“No quiero entrar en temas políticos, yo hago una invitación al diálogo, a escucharnos los unos a los otros y no solo estar insultando y criticando a la oposición sin llegar a acuerdos que busquen el bien común”, fueron las palabras del papa León XIV.

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