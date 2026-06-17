Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, apodado como ‘Narco de Narcos’, compareció en una audiencia en Nueva York, Estados Unidos, en la que la Fiscalía exigió que el jurado sea anónimo en el juicio y esté “parcialmente aislado” para evitar represalias.

Durante la audiencia celebrada en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, el Departamento de Justicia presionó de manera directa al juez para que el jurado tenga medidas extremas de seguridad, ya que los integrantes que lo conforme tendrán el destino del capo en sus manos.

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¿Cómo será el jurado de Caro Quintero?

Las identidades de los integrantes del jurado de “El Señor” posiblemente no se darán a conocer, ya que se busca un esquema de protección activa, es decir, anonimato absoluto. Sus domicilios y lugares de trabajo no serán revelados bajo ninguna circunstancia al público y los abogados defensores para evitar cualquier acto de intimidación.

El día del juicio, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos se encargarían de trasladar a los integrantes de ida y vuelta al juzgado. Cuando estén en el tribunal permanecerán aislados porque este caso implica cargos “de una gravedad excepcional”.

Y es que según el escrito de la Fiscalía, estas medidas son necesarias para evitar interferencias por parte de criminales, acoso u otros actos de intimidación.

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