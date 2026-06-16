El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EUA), trasladó a los migrantes detenidos en el centro de “estructura blanda” conocido como Alligator Alcatraz —ubicado en Florida— por la temporada de huracanes en el Atlántico.

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¿Qué pasará con los detenidos en Alligator Alcatraz?

Aunque las autoridades confirmaron la reubicación por motivos de seguridad, se desconoce el número exacto de trasladados y las instalaciones de destino.

La movilización coincide con la advertencia del Centro Nacional de Huracanes (NHC) sobre la formación de la primera tormenta tropical de la temporada cerca de Texas.

¿Cerrará Alligator Alcatraz permanentemente?

El gobernador Ron DeSantis negó que el traslado signifique el cierre definitivo del centro inaugurado en 2025, por lo que la reubicación y el desalojo, serán temporales.

Asimismo, pese a que el gobierno destacó el procesamiento de 25,000 migrantes, activistas señalan que el sitio —ubicado en los pantanos de los Everglades— tiene un costo operativo de más de $1 millón de dólares diarios, registra opacidad, abusos y falta de abogados.

¿Cómo es el protocolo de Evacuación de ICE?

Según los Estándares Nacionales de Detención Basados en el Desempeño (PBNDS, por sus siglas en inglés), las instalaciones de detención están obligadas a tener un “Plan de Emergencia”, que incluye la evacuación inmediata ante desastres naturales como huracanes.

Esto se lleva a cabo en estructuras blandas, carpas o instalaciones temporales que no soportan los fuertes vientos.

Asimismo, cabe destacar que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) pronostica desde junio hasta el 30 de noviembre, una temporada de 14 tormentas, de las cuales 7 serán huracanes, por lo que Florida sería una de las zonas de mayor riesgo e impacto logístico en todo Estados Unidos.

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