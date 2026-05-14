En un hecho histórico para el régimen castrista, el gobierno de Cuba aceptó estar “dispuesto” a analizar la propuesta de ayuda humanitaria hecha por Estados Unidos.

La postura fue publicada de manera oficial por el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, en medio de la tensión que enfrenta la isla por el bloqueo energético, sumado a condiciones precarias que se vivían previamente en el país.

Cuba, un destino paradisíaco en el Caribe, vive en condiciones deplorables desde 1959, cuando el dictador Fidel Castro tomó el poder, eliminó la pluralidad política, nacionalizó la economía e implementó severas políticas que restringen las libertades individuales.

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EUA ofrece 100 millones de dólares en ayuda humanitaria

Bruno Rodríguez, canciller cubano, publicó a través de su cuenta de X un mensaje en el que adelantó que el régimen “escuchará las características” de la oferta y la forma en que podría materializarse.

“Por primera vez, el gobierno de EU formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, añadió el canciller.

Iglesia Católica sería encargada de distribuir ayuda

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado, la ayuda enviada se distribuirá “de manera directa al pueblo cubano” en coordinación con la Iglesia Católica, así como otras organizaciones “independientes y confiables”.

El comunicado también enfatiza que el gobierno cubano tampoco tiene inconveniente en trabajar con la Iglesia Católica, pues existe ya una marcada historia de cooperación y trabajo conjunto.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló durante su visita a la Ciudad del Vaticano para reunirse con el Papa León XIV que el gobierno estadounidense ha enviado 6 millones de dólares en ayuda a Cuba a través de Cáritas, agencia de la Iglesia Católica.

Durante aquella visita, Rubio recalcó que la administración de Donald Trump está dispuesta a “hacer más” e informó que se habían ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria al régimen castrista.

Cuba recibe a delegación diplomática estadounidense

Autoridades cubanas confirmaron que permitieron el arribo de una delegación diplomática estadounidense, encabezada por el director de la CIA, John Ratcliffe.

A través de un comunicado, el gobierno cubano resaltó que el encuentro se realizó este jueves 14 de mayo “en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales”.

“Los elementos aportados por la parte cubana y los intercambios sostenidos de la delegación estadounidense permitieron demostrar que Cuba no constituye ninguna amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, dice el comunicado.

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