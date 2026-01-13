Robos y agresiones sexuales: EUA advierte a viajeros sobre los riesgos de viajar al mar Caribe

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó este año su advertencia de viaje para Granada, elevando la clasificación al Nivel 2 dentro del sistema oficial de alertas . Esta recomendación insta a los turistas que van a viajar al Caribe a extremar precauciones personales, debido a reportes de asaltos, robos a mano armada, allanamientos y agresiones sexuales en zonas frecuentadas.

La decisión se produce tras un análisis de incidentes recientes en el país caribeño, donde autoridades locales reconocen un aumento de delitos contra extranjeros, especialmente en hoteles, playas y áreas turísticas céntricas. La alerta busca que los viajeros planifiquen con cuidado sus recorridos y eviten zonas de riesgo.

Los expertos en seguridad recomiendan a los visitantes tomar precauciones adicionales, como no mostrar objetos de valor en público, mantener vigilancia constante y utilizar servicios de transporte confiables, minimizando así la exposición a posibles delitos.

Principales riesgos para turistas en Granada

Los reportes del Departamento de Estado destacan que los turistas en Granada enfrentan riesgos de robos a mano armada y allanamientos, particularmente en viviendas de alquiler vacacional y zonas aisladas.

Además, se han documentado casos de agresiones sexuales, tanto en espacios públicos como privados, lo que refuerza la necesidad de estar acompañados, evitar actividades nocturnas en solitario y mantenerse en áreas turísticas bien iluminadas y concurridas.

Las autoridades estadounidenses enfatizan que la alerta no busca prohibir los viajes, sino informar sobre comportamientos de riesgo, fomentar la vigilancia y reducir la probabilidad de incidentes durante la estadía en el país caribeño.

Recomendaciones de seguridad y prevención para visitantes

Entre las principales recomendaciones para los turistas figuran:

Evitar mostrar objetos de valor , como joyas o dispositivos electrónicos.

, como joyas o dispositivos electrónicos. No caminar solos por zonas poco concurridas o aisladas.

Usar transporte confiable y preferir taxis autorizados o servicios de transporte turísticos.

y preferir taxis autorizados o servicios de transporte turísticos. Mantenerse informados sobre zonas con mayor incidencia de delitos, consultando las alertas oficiales y locales.

Adicionalmente, se sugiere a los viajeros registrarse en el sistema STEP del Departamento de Estado, que permite recibir alertas y asistencia en caso de emergencia, asegurando un contacto rápido con la embajada estadounidense en Granada.