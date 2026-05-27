Investigan a empresa estadunidense vinculada con red de contrabando de combustible a México

El caso de contrabando de combustible que ha sacudido a México parece continuar, pues recientemente se destapó que la empresa Ikon Midstream se encuentra dentro de las “piezas centrales” en un presunto esquema vinculado a uno de los grupos delictivos más poderosos del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación “basada en testimonios, documentos y vigilancia”.

La investigación fue realizada por la agencia Reuters, donde se precisa que existen averiguaciones en curso sobre envíos marítimos de productos petroleros que fueron traídos a territorio mexicano desde Estados Unidos y Canadá a través de un esquema para evadir impuestos por estas importaciones.

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¿Por qué es importante el esquema de contrabando de combustible?

Las acciones de contrabando de combustible, conocidas popularmente como “Huachicol fiscal”, cobran especial relevancia si se toma en cuenta que se tratan de la segunda mayor fuente de ingresos para los grupos del crimen organizado, de acuerdo con datos del propio Gobierno de México.

El pasado mes de octubre, se documentó como el diésel exportado por Ikon Midstream a bordo del buque cisterna Torm Agnes llegó a manos de Intanza, empresa de la cual existen sospechas de ser fachada del CJNG, pues no cuenta con número de teléfono listado, sitio web, presencia en redes sociales o alguna ubicación física localizable.

Al respecto, Ikon Midstream señaló que nunca hizo negocios con Intanza, proporcionando documentos que muestran que el cargamento enviado a través del Torm Agnes, así como otros envíos de 2025, fueron enviados a otra empresa mexicana. Al igual que la otra empresa, esta también está siendo investigada por su probable participación en un esquema de contrabando de combustible y posibles vínculos con el CJNG.

Además, se detectó que los documentos internos de Ikon Midstream muestran que el comerciante de combustible de origen texano describió incorrectamente la carga de al menos cuatro envíos durante el año pasado en presentaciones ante aduanas de Estados Unidos.

¿Por qué generan sospecha estos envíos?

Las sospechas surgen porque en el comercio a gran escala, existen códigos de productos desarrollados por la Organización Mundial de Aduanas, situación conocida en Estados Unidos como “Códigos de Arancel Armonizado” (HTS), aunque se puede evadir debido a que los inspectores no pueden evadir cada envío.

Tomando en cuenta lo anterior, el código HTS 2710.19.3020 no es el correcto para la exportación de diésel o nafta, y aunque los errores pueden ocurrir, cuando ocurren seguido pueden ser considerados como una “violación a la regulaciones de comercio exterior”.

Hasta el momento, no existen registros de que las empresas relacionadas cuenten con permisos de la Secretaría de Energía mexicana para importar diésel o nafta, por lo que existen múltiples sospechas, ya que no solo se trata de detener el contrabando de combustibles, sino de localizar los flujos financieros que hacen que esto ocurra.

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