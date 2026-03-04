Los países donde los turistas mexicanos suelen gastar más dinero en sus viajes
Descubre los países donde los mexicanos enfrentan mayores gastos por viajar al extranjero y cuánto dinero considerar según el tipo de cambio actual.
Los gastos en el extranjero se convirtieron en un tema clave para turistas mexicanos en marzo de 2026, debido a las vacaciones de Semana Santa. Con el euro a aproximadamente 20.44 pesos mexicanos, y la libra aún más fuerte (a 23.46 pesos mexicanos), viajar implica una planeación financiera más estricta de acuerdo al tipo de cambio.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente concentran los destinos donde los mexicanos suelen gastar más. El tipo de cambio, el costo de vida local y los vuelos de larga distancia influyen de forma directa en el presupuesto total.
Lista de los 9 países donde los mexicanos gastan más
Entre los destinos que representan mayor desembolso destacan:
- Estados Unidos
- Francia
- Japón
- Reino Unido
- Emiratos Árabes Unidos
- Italia
- Canadá
- Australia
- Suiza
En estos países influyen monedas fuertes, ciudades con alto costo de vida y experiencias premium. Expertos en turismo señalan que el impacto no solo está en el hospedaje, sino en transporte, entradas y consumo diario.
Costos aproximados en 2026
Un viaje promedio de una semana puede implicar:
- Estados Unidos: 25,000 a 45,000 pesos
- Europa occidental: 35,000 a 60,000 pesos
- Japón o Australia: más de 60,000 pesos
- Suiza o Dubái: hasta 70,000 pesos o más
Los vuelos largos representan hasta 40% del gasto total. Analistas recomiendan revisar el tipo de cambio antes de pagar.
Consejos prácticos para gastar menos en estos destinos
Para reducir los gastos en el extranjero, especialistas sugieren:
- Comprar vuelos con meses de anticipación
- Usar transporte público
- Reservar entradas en línea
- Evitar temporada alta
- Añadir 20-30% extra al presupuesto
Una planeación estratégica permite disfrutar sin comprometer las finanzas.
¿Vale la pena el gasto?
Aunque el desembolso es alto, estos países ofrecen valor cultural, natural y tecnológico. La clave está en ajustar expectativas y definir si el viaje será de lujo o económico.
VIDEO: Usuario huye de viaje en moto en Didi al confundir al conductor con asaltante
Con información clara y presupuesto realista, el turismo internacional puede ser una inversión en experiencias memorables y no un golpe a la economía personal.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.