EUA destruye el primer buque enemigo desde la Segunda Guerra Mundial

Los países donde los turistas mexicanos suelen gastar más dinero en sus viajes

Descubre los países donde los mexicanos enfrentan mayores gastos por viajar al extranjero y cuánto dinero considerar según el tipo de cambio actual.

gastos en el extranjero
Los países donde los turistas mexicanos suelen gastar más dinero en sus viajes al extranjero dependen de factores como el tipo de cambio, el alto costo de vida en el destino, los precios de vuelos largos, el hospedaje, la comida, el transporte local y las actividades o experiencias premium.|Adriana Juárez | adn Noticias

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Los gastos en el extranjero se convirtieron en un tema clave para turistas mexicanos en marzo de 2026, debido a las vacaciones de Semana Santa. Con el euro a aproximadamente 20.44 pesos mexicanos, y la libra aún más fuerte (a 23.46 pesos mexicanos), viajar implica una planeación financiera más estricta de acuerdo al tipo de cambio.

Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente concentran los destinos donde los mexicanos suelen gastar más. El tipo de cambio, el costo de vida local y los vuelos de larga distancia influyen de forma directa en el presupuesto total.

Lista de los 9 países donde los mexicanos gastan más

Entre los destinos que representan mayor desembolso destacan:

  1. Estados Unidos
  2. Francia
  3. Japón
  4. Reino Unido
  5. Emiratos Árabes Unidos
  6. Italia
  7. Canadá
  8. Australia
  9. Suiza

En estos países influyen monedas fuertes, ciudades con alto costo de vida y experiencias premium. Expertos en turismo señalan que el impacto no solo está en el hospedaje, sino en transporte, entradas y consumo diario.

Costos aproximados en 2026

Un viaje promedio de una semana puede implicar:

  • Estados Unidos: 25,000 a 45,000 pesos
  • Europa occidental: 35,000 a 60,000 pesos
  • Japón o Australia: más de 60,000 pesos
  • Suiza o Dubái: hasta 70,000 pesos o más

Los vuelos largos representan hasta 40% del gasto total. Analistas recomiendan revisar el tipo de cambio antes de pagar.

Consejos prácticos para gastar menos en estos destinos

Para reducir los gastos en el extranjero, especialistas sugieren:

  • Comprar vuelos con meses de anticipación
  • Usar transporte público
  • Reservar entradas en línea
  • Evitar temporada alta
  • Añadir 20-30% extra al presupuesto

Una planeación estratégica permite disfrutar sin comprometer las finanzas.

¿Vale la pena el gasto?

Aunque el desembolso es alto, estos países ofrecen valor cultural, natural y tecnológico. La clave está en ajustar expectativas y definir si el viaje será de lujo o económico.

Con información clara y presupuesto realista, el turismo internacional puede ser una inversión en experiencias memorables y no un golpe a la economía personal.

