El principal organismo de salud pública del continente africano (CDC África) confirmó un saldo preliminar de 65 personas fallecidas y 246 casos sospechosos de ébola, cuyas 4 muertes de las registradas fueron confirmadas por laboratorio.

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El epicentro del contagio se centra en la provincia oriental de Ituri, afectando principalmente zonas sanitarias de Mongwalu, Rwampara y Bunia, esta última capital de la región.

Desafíos del ébola en zonas remotas, fronteras vulnerables y grupos armados

El problema con este virus es su alto riesgo de propagación transfronteriza, pues la preocupación de las autoridades es que los casos aumenten drásticamente por su cercanía con Uganda y Sudán del Sur.

Esta situación motivó al organismo solicitar una reunión regional de coordinación de emergencia con agencias de la ONU, tras el brote del virus en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo.

Otro de los obstáculos para su contención es el reto monumental de la región, que se ubica a más de 1,000 kilómetros de la capital, tiene pésima infraestructura vial y alta movilidad poblacional por la minería, recalcaron la agencia AP y CCN Salud.

Asimismo, esta zona sufre una fuerte ola de violencia a mano de grupos armados como el Movimiento 23 de Marzo (M23) y las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) los dos grupos más activos y desestabilizadores que operan en el este del Congo, causando una de las peores crisis humanitarias a nivel global.

Sin embargo, a pesar de los retos logísticos, el sistema de salud y los trabajadores locales cuentan con laboratorios y una basta experiencia clínica en emergencias anteriores, lo que resulta clave para actuar rápidamente y contener el brote.

Cabe destacar que, este es el 17º brote de ébola en la República del Congo desde 1976, y se produce apenas 5 meses después de superar el anterior que dejó 43 muertes.

Según AP, el histórico, la trágica epidemia del ébola de 2018-2020 cobró más de 1,000 vidas en la misma región oriental, lo que nos recuerda lo peligroso que puede ser este virus si no se contiene a tiempo.