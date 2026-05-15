Se entrega Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rocha Moya

Este viernes 15 de mayo se confirmó la detención de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, que se suma a la detención de Gerardo Mérida Sánchez, antiguo titular de Seguridad del Estado.

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Según la información oficial, se habría acordado con autoridades de los Estados Unidos (EUA) entregarse de manera inmediata en Nueva York, donde se le acusa de narcotráfico para enfrentar los cargos que se le imputan.

¿Quién es Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Rocha Moya?

Enrique Díaz Vega, cuenta con una licenciatura en Contabilidad —sin especificar de qué casa de estudios es egresado—, cuya experiencia laboral comenzó como director general de Comercial DIGAZ S.A. de C.V. en agosto del 2002 a enero del 2008.

Finalmente, ocupó el puesto como secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa del 01 de noviembre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024.

El exfuncionario estuvo en la mira del escrutinio público debido a que las agencias como la DEA lo acusaron de presuntos nexos con el crimen organizado, en específico con “Los Chapitos” además de gestionar operaciones financieras ilícitas.

¿Quién es el actuar titular de la secretaría de Finanzas de Sinaloa?

El 29 de enero del 2025, Joaquín Alberto Landeros Guicho, tomó protesta para ser el siguiente titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Sinaloa.

Es el responsable de coordinar la política financiera, la planeación del gasto operativo, los ingresos estatales y el cumplimiento de las metas del Plan Estatal de Desarrollo.