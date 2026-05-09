Luego de que el Departamento de Guerra del Gobierno de los Estados Unidos (EUA) publicara una serie de evidencias sobre objetos voladores no identificados (ovnis), usuarios lograron localizar lo que parece ser una figura humanoide que no ha sido documentada hasta el momento por los científicos.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir las imágenes sobre estos supuestos seres humanoides, esto a unas cuantas horas de que EUA hiciera públicos estos archivos por instrucciones directas del presidente Donald Trump.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué se sabe de las figuras humanoides?

A pesar de que las imágenes fueron publicadas en redes sociales y se hace referencia a que se encuentran en los archivos desclasificados por las autoridades de EUA, la realidad es que dentro del portal de gobierno estadounidense no se encuentran estas fotos cargadas

Pese a ello, se ha hecho referencia a que estas imágenes podrían estar ligadas con una raza humanoide de gran tamaño, esto sin que se dieran mayores explicaciones sobre el contenido de las mismas fotografías.

In the new declassified UFO files of the USA, users have discovered a terrifying image of a humanoid figure, the origin of which is not explained in the neighboring documents. pic.twitter.com/Jhz6JujHZJ — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 8, 2026

¿Qué se sabe sobre los archivos ovnis desclasificados por EUA?

Vale la pena mencionar que fue el pasado viernes 8 de mayo que el Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la plataforma oficial en la que los usuarios podrán revisar y corroborar las evidencias, las cuales contienen fotos de ovnis y demas objetos anómalos.

Es dentro del siguiente enlace oficial del gobierno norteamericano, que se pueden ver y corroborar las imágenes captadas en África, Medio Oeste, Grecia, y demás zonas de los Estados Unidos.

Es importante aclarar que hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre el origen de los objetos que aparecen en las imágenes captadas en su mayoría, por tecnología militar de EUA.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.