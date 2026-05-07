FBI desmanteló red de metanfetaminas ligada a cárteles mexicanos en Kansas City

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) dio a conocer que siete personas fueron acusadas de formar parte de una red tráfico de metanfetaminas en Estados Unidos; además, se les vincula con cárteles mexicanos, aunque no se especificó a cuál o cuáles.

De acuerdo al director de la organización, Kash Patel, el operativo se llevó a cabo en Kansas City y se espera que los arrestados pasen alrededor de 25 años en prisión.

“El modelo HSTF (Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, por sus siglas en inglés) en todo el país sigue aplastando a los cárteles de la droga y redes criminales a diario”, redactó en su cuenta de X.

Our @FBI Homeland Security Task Force took down a drug trafficking ring in Kansas City with ties to Mexico.@FBIKansasCity led the way on the op embedding with local and federal partners.



The HSTF model across the country continues to crush DTO’s and criminal networks daily. pic.twitter.com/EIkYxYEpHv — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 7, 2026

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Desmantelan narcolaboratorio e incautan armas

Citado por el propio director del FBI, el medio KCTV5 detalló que durante el operativo se desmanteló un laboratorio ilegal, el cual se dedicaba a la conversión de “activos” a metanfetaminas; también encontraron dos escondites en el lugar.

Asimismo, se incautaron más de 70 kilogramos de esta droga, así como 35 mil dólares en efectivo (alrededor de 602 mil pesos mexicanos) y tres armas de fuego.

Tras este golpe contra los grupos criminales, el agente especial del Escuadrón contra el Crimen Organizado del FBI en Kansas, Joe Michael, aseveró que la mayor amenaza en la ciudad es la delincuencia y la distribución de drogas, lo cual, acusó, está controlado por “cárteles y bandas extranjeras”.

De acuerdo a investigaciones en EUA, este territorio se ha vuelto clave debido a que conecta rutas con Texas, California y Arizona, así como con el norte y la costa este de aquel territorio.

Donald Trump anunció nueva estrategia contra el narcoterrorismo

Tan sólo un día antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva estrategia para enfrentar al narcoterrorismo, en la cual aseveró que si los gobiernos de América Latina no quieren colaborar, ellos harán el trabajo.

“(...) hemos puesto en marcha la operación terrestre, que es mucha más fácil. Seguramente oirán algunas quejas de gente de México y otros lugares, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”, expresó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Asimismo, sentenció que existe un presunto vinculo entre los cárteles de la droga (incluidos los que se crearon en México) y el terrorismo islámico.

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