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España y México son uno mismo: Isabel Díaz, presidenta de la comunidad de Madrid

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, habló sobre su visita de trabajo a la CDMX y de cómo es la hermandad entre México y España

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Por: Adriana Pacheco