Seguirán acciones de EUA y habrá más acusaciones contra políticos mexicanos: Todd Blanche

Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, advirtió que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente relacionados con el narcotráfico.

“La semana pasada anunciamos que se presentó una acusación formal contra un gobernador mexicano en el Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que ya hemos hecho antes, y sin duda continuaremos haciéndolo. [...] Y ya hemos imputado recientemente a varios funcionarios del gobierno mexicano, incluido un juez. Así que esto continuará”, aseveró en una entrevista con la cadena News Nation.

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Afirmó que los líderes criminales entregados por el gobierno mexicano al país norteamericano podrían aportar información importante para las investigaciones, ya que, según dijo, “probablemente querrán cooperar”.

“Una consecuencia de que muchos de los líderes de algunos de estos cárteles hayan sido traídos aquí durante el último año en nuestra cooperación con el gobierno mexicano es que algunos de ellos probablemente querrán cooperar, y esa cooperación podría dar lugar a cargos adicionales”, agregó.

“So, could we see more indictments?” @DAGToddBlanche says “sure, yes. We’ve already indicted multiple government officials out of Mexico…”



The Acting AG explains what consequences they’re bringing to Mexican politicians tied to the criminal cartels. pic.twitter.com/td82aKCjbr — Ali Bradley (@AliBradleyTV) May 6, 2026

Sin intervención militar en México

Las declaraciones del político surgen una semana después de que la justicia estadounidense acusó al gobernador morenista Rubén Rocha Moya y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios por colaborar con el cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

Asimismo este miércoles el presidente Donald Trump amenazó con intervenir al sur de la frontera con México para combatir al crimen organizado.

No obstante, Blanche descartó esta posibilidad y apostó por la cooperación entre ambas naciones.

“No creo que eso sea posible. Obviamente, esa decisión no corresponde al Departamento de Justicia, sino al Presidente Trump. Pero, como dije, estamos trabajando con nuestros homólogos mexicanos en las fuerzas del orden y en el gobierno, y todos queremos detener el narcotráfico”, respondió a pregunta expresa de la periodista Ali Bradley.

Detalló que el Departamento de Justicia, el de Guerra y el de Estado trabajan de la mano con sus contrapartes en México y Sudamérica para desmantelar a las organizaciones del narcotráfico designadas en 2025 como terroristas por la administración Trump.

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