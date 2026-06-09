Cientos de manifestantes antiinmigrantes salieron a las calles de Belfast este martes después de que la policía presentara cargos contra un hombre sudanés de aproximadamente 30 años por un ataque con cuchillo que dejó a una persona con graves heridas en el cuello y la cabeza.

El brutal ataque se registra en un momento de gran tensión en Reino Unido por la muerte en diciembre 2025 de Henry Nowak, un estudiante que fue esposado por la policía mientras agonizaba a causa de las puñaladas. El asesino de Nowak, un hombre sij de 23 años, le había dicho a las autoridades falsamente que había sido víctima de un ataque racista.

Además, se da en un contexto de repetidas protestas contra la inmigración, en las que los partidos populistas afirman que la política de asilo británica ha permitido la entrada al país de hombres peligrosos.

Footage showing multiple houses holding migrants have been set on fire in Belfast.



This is just a small number of homes across Belfast set alight. pic.twitter.com/180DCW7cSI — World Source News (@Worldsource24) June 9, 2026

El año pasado se registraron disturbios antiinmigrantes en Irlanda del Norte a raíz de la indignación por una presunta agresión sexual por parte de dos ciudadanos rumanos a una estudiante.

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¿Qué pasó en Irlanda del Norte?

Los líderes de los principales partidos de Irlanda del Norte condenaron lo ocurrido, al tiempo que pidieron calma para dejar que la justicia actúe, ante la creciente tensión entre la población local.

En un inusual comunicado conjunto, los dirigentes del Sinn Féin, Partido Democrático Unionista (DUP), Alianza, Partido Unionista del Ulster (UUP) y Partido Socialdemócrata y Laborista (SDLP) se declararon “unidos” en la condena de este “horrible incidente”, ocurrido en la noche del lunes.

También el jefe del gobierno británico, Keir Starmer, calificó hoy el ataque de “repugnante” y prometió tolerancia cero con “escenas tan aborrecibles de violencia como esta en nuestras calles”.

La policía norirlandesa (PSNI) confirmó que un hombre de unos 40 años fue apuñalado hacia las 22.30 hora local y que está hospitalizado con “heridas importantes” en la cara, cuello y espalda. Un individuo de nacionalidad sudanesa de unos 30 años se encuentra detenido por supuesto intento de homicidio.

Las imágenes del crimen que circulan por internet muestran a varios transeúntes interviniendo antes de que llegara la policía, mientras el sospechoso seguía atacando a la víctima después de que esta cayera al suelo.

“No hay lugar en nuestra sociedad para este tipo de brutalidad”, subrayaron hoy los cinco grandes partidos norirlandeses.

Reconocemos -siguió la nota- la angustia y el temor que este incidente causará en la comunidad local. Instamos a la gente a no compartir las imágenes o videos profundamente perturbadores, ya que su carácter gráfico solo serviría para volver a traumatizar a las personas involucradas

Los cinco dirigentes políticos reiteraron su compromiso para garantizar que “la violencia y el odio, en cualquiera de sus formas” no generen división: “Pedimos calma y que se permita el espacio necesario para que la Justicia siga su curso”.

La líder del Sinn Féin y ministra principal norirlandesa, la nacionalista Michelle O’Neill, describió el ataque en su cuenta de X de “espeluznante” y destacó la “valentía” de los miembros de la comunidad local “que pusieron en riesgo su propia seguridad en un esfuerzo por detener” el ataque.

Su adjunta en el Ejecutivo de poder compartido, la unionista Emma Little-Pengelly defendió el derecho de la ciudadanía a “sentirse segura” y apeló a la calma ante “una situación claramente tensa y preocupante”.

Una publicación ampliamente compartida del agitador de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, más conocido como Tommy Robinson, hizo un llamamiento a protestas generalizadas en el Reino Unido, sugiriendo una lista de 70 lugares para reunirse en las ciudades y pueblos más grandes.

🛑#BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight❗️❗️❗️❗️#belfast #uk #news #riot #protest pic.twitter.com/icVwe2IeZL — RTI OSINT (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 9, 2026

Entre otros, Elon Musk, partidario de Robinson, amplificó el mensaje, escribiendo en la plataforma de redes sociales de su propiedad: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y RUIDOAMENTE habrá algún cambio!”.

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