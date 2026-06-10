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Cayó “El Sinaloa”, presunto operador de La Familia Michoacana en Edomex
/Internacional/Video

Embajador de EUA llama a fortalecer cooperación

Ronald Johnson destacó que EUA y México reforzarán la cooperación en seguridad con mayor coordinación y trabajo conjunto contra crimen y lavado de dinero.

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Por: Ximena Ochoa
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