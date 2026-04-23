En las últimas horas el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (EUA), emitió una alerta por tornado “particularmente peligroso” en Oklahoma, lo cual movilizó a los elementos de seguridad y Protección Civil en la entidad ante posibles daños y catástrofes en la zona.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se comenzaron a difundir imágenes y videos de lo ocurrido en el condado de Enid, el cual fue uno de los más afectados por el paso del tornado este jueves 23 de abril.

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Video del tornado en Enid, Oklahoma en EUA

De acuerdo con medios locales de EUA como Koco News 5, el paso del tornado dejó decenas de viviendas afectadas en su totalidad en la zona de Enid, Oklahoma, esto alrededor de las 20:15 horas, tiempo local.

En los videos que se han difundido vía redes sociales, se aprecian los escombros que quedaron sobre calles y avenidas principales de la localidad, además de daños importantes en el aeropuerto de la misma demarcación de Enid, Oklahoma.

Vale la pena mencionar que hasta el momento, no se ha dado a conocer información sobre posibles víctimas mortales por el paso del tornado, además de que aún no se realiza el conteo general de los daños provocados por este evento natural.

🇺🇸 A violent tornado just tore through southeast of Enid, Oklahoma.



The extent of the damage so far:pic.twitter.com/5mVEJqe51X https://t.co/BtQeBUMvpZ — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 24, 2026

Tornado destruye 75 viviendas en Wisconsin

Es importante recordar que este mismo 23 de abril se dio a conocer que un tornado de grandes dimensiones, destruyó por completo un total de 75 viviendas en la pequeña localidad de Ringle en Wisconsin, Estados Unidos.

Pese a la gravedad de los hechos, no se reportaron personas lesionadas ni mucho menos pérdidas fatales, por lo cual todo quedó en los destrozos que generó el paso del tornado por la comunidad ya referida.

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