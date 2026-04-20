El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a 75 familiares de líderes del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visado a 75 familiares de líderes del Cártel de Sinaloa. | Reuters

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que se impusieron restricciones de visa a por lo menos 75 familiares o asociados cercanos a líderes del Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta de X, el diplomático conservador estadunidense, señaló que la administración del presidente Donald Trump sancionó a estas personas para proteger a la nación de narco-terroristas peligrosos y drogas mortales.

🚨#AlertaADN



Marco Rubio (@marcorubio) informó que el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 75 familiares o asociados cercanos a líderes del Cártel de Sinaloa https://t.co/0Y5takzVYK — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 20, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

EUA declara terroristas a líderes del Cártel de Sinaloa

En mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista tras tres años de investigaciones en varios países, en las cuales colaboraron autoridades de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras.

Víctor White, fiscal auxiliar Ejecutivo Federal de EUA, señaló en conferencia de prensa que el Cártel de Sinaloa controla plazas en ciudades como Tijuana, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.

“Los narcoterroristas operan como un cáncer dentro del estado y si no se controla su crecimiento llevaría a acabar con la ley y el orden”, dijo.

¿Quiénes son los líderes acusados del Cártel de Sinaloa?

Víctor White señaló que hay siete líderes acusados del Cártel de Sinaloa, una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo del mundo por parte de la fracción Beltrán Leyva y son los siguientes:

Pedro Inzunza Noriega

Pedro Inzunza Coronel

David Alejandro Heredia Velázquez

Oscar Rene González Menéndez

Elías Alberto Quirós Benavides

Daniel Eduardo Bojórquez

Javier Alonso Vazquez Sánchez