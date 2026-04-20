El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que se impusieron restricciones de visa a por lo menos 75 familiares o asociados cercanos a líderes del Cártel de Sinaloa.
A través de su cuenta de X, el diplomático conservador estadunidense, señaló que la administración del presidente Donald Trump sancionó a estas personas para proteger a la nación de narco-terroristas peligrosos y drogas mortales.
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EUA declara terroristas a líderes del Cártel de Sinaloa
En mayo de 2025, el Gobierno de Estados Unidos acusó formalmente al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista tras tres años de investigaciones en varios países, en las cuales colaboraron autoridades de México, Colombia, Costa Rica, Guatemala y Honduras.
Víctor White, fiscal auxiliar Ejecutivo Federal de EUA, señaló en conferencia de prensa que el Cártel de Sinaloa controla plazas en ciudades como Tijuana, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
“Los narcoterroristas operan como un cáncer dentro del estado y si no se controla su crecimiento llevaría a acabar con la ley y el orden”, dijo.
¿Quiénes son los líderes acusados del Cártel de Sinaloa?
Víctor White señaló que hay siete líderes acusados del Cártel de Sinaloa, una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo del mundo por parte de la fracción Beltrán Leyva y son los siguientes:
- Pedro Inzunza Noriega
- Pedro Inzunza Coronel
- David Alejandro Heredia Velázquez
- Oscar Rene González Menéndez
- Elías Alberto Quirós Benavides
- Daniel Eduardo Bojórquez
- Javier Alonso Vazquez Sánchez
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