Alerta de tornados en EUA: Estos son los 5 estados que enfrentan mayor impacto

Una advertencia por tornados y tormentas severas mantiene en alerta a amplias zonas del sur y centro de Estados Unidos este fin de semana. De acuerdo con FOX Weather, un sistema de tormentas de gran alcance está generando condiciones favorables para tornados, granizo de gran tamaño, vientos dañinos e inundaciones repentinas, especialmente desde las Llanuras del Sur hasta el valle del Misisipi.

Los meteorólogos advierten que el mayor riesgo de tornados se concentra en partes de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana y Misisipi, donde la combinación de aire cálido y húmedo con frentes fríos intensos incrementa la probabilidad de tormentas rotativas.

Este nuevo episodio de alerta de tornados ocurre luego de que 2025 fuera catalogado como un año particularmente activo en materia de tornados , con varios estados registrando cifras superiores al promedio histórico, lo que refuerza la preocupación de las autoridades ante patrones atmosféricos cada vez más inestables.

¿En qué estados golpean con más fuerza los tornados?

Los datos acumulados de 2025 muestran que Texas lidera los reportes de tornados en el país. Su ubicación geográfica hace que sea uno de los estados más expuestos a tormentas, especialmente durante la primavera y el verano, cuando se intensifica el contraste entre masas de aire.

En el centro del país, Oklahoma, Kansas y Nebraska continúan siendo puntos críticos. Estas regiones forman parte del llamado corredor de tornados, donde la interacción entre aire cálido del Golfo de México y sistemas fríos del norte favorece la formación de tornados de mucha intensidad.

Más al este, Florida también figura entre los estados con mayor número de tornados, aunque de características distintas. En este caso, muchos eventos son breves y asociados a líneas de tormentas o sistemas tropicales, pero su frecuencia y cercanía a zonas urbanas elevan el riesgo para la población.

¿Por qué este patrón mantiene en alerta a las autoridades?

El aumento de tornados en estos estados ha llevado a reforzar sistemas de alerta temprana, planes de emergencia y monitoreo constante por parte de agencias meteorológicas. Las autoridades insisten en la importancia de que los residentes sigan las advertencias oficiales y cuenten con planes de resguardo ante tornados.

Activan alerta de tornados en EUA por bomba climática

