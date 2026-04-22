La mañana de este miércoles 22 de abril desalojaron a periodistas de la Casa Blanca por una alerta de seguridad.

La mañana de este miércoles 22 de abril desalojaron a periodistas de la Casa Blanca por una alerta de seguridad. | Getty Images

La mañana de este martes 22 de abril, una repentina alerta de seguridad generó el desalojo de periodistas de la Casa Blanca en Washington D.C., Estados Unidos (EUA).

Secret Service is moving press into briefing room at the White House because of a security alert of some kind. — Libbey Dean (@LibbeyDean_) April 22, 2026

De acuerdo con la corresponsal de la Casa Blanca para NewsNation, Libbey Dean, las operaciones de la prensa se vieron interrumpidas y debieron de ser reubicados a la sala de prensa por el Servicio Secreto de EUA.

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Los reporteros tuvieron que refugiarse al interior del recinto, y los primeros reportes indican que se encontraban al aire libre cuando la “amenaza” fue detectada en los alrededores.

Desalojo en la Casa Blanca El Servicio Secreto confirmó que "todo estaba despejado" y no se reportó ningún herido. (Getty Images)

Hasta el momento no ha quedado claro qué desencadenó la alerta, pero los primeros indicios sugieren que no existía ninguna amenaza en curso.

De igual forma, la Casa Blanca decidió no hacer ningún comentario sobre el incidente, sin embargo los periodistas exigen a los funcionarios respuestas.

Security alert at the White House perimeter. The lawn press tents have been evacuated, and everyone is moving to the press room. No further information is available at this time. pic.twitter.com/liKmrNVPMi — Ines Pohl (@inespohl) April 22, 2026

Por su parte, la periodista Inés Pohl publicó en su cuenta de X la actividad de los alrededores y recalcó que esta alerta surgió poco después de que un hombre fuera detenido por traspasar una barrera de seguridad cerca del complejo de la Casa Blanca.

¿Qué estaban haciendo los periodistas antes del desalojo?

Los reporteros se encontraban en el área ajardinada de la Casa Blanca, realizando sus actividades cotidianas como cubrir los compromisos presidenciales y las llegadas oficiales.

Luego de que los trasladaran a la sala de prensa, el jefe de comunicaciones del Servicio Secreto, Anthony Guglielm, confirmó lo dicho por la periodista Inés Pohl, que el incidente surgió “poco después de que un hombre saltara por encima de la barda del Edificio del Tesoro”.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:30 horas de Washington D.C.; no pasó a mayores y nadie resultó herido.