Guerra en Medio Oriente: Así fue el rescate del piloto del caza de EUA derribado en Irán

La Guerra en Medio Oriente continúa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo la recuperación de un aviador que permanecía extraviado luego de que Irán derribó el avión de combate en el que volaba sobre territorio persa.

Casi no se conoce nada sobre su identidad, pero el republicano lo describió como un "oficial miembro de la tripulación", lo que significa que era el operador de sistemas de armas a bordo del avanzado caza F-15E que fue derribado el viernes pasado.

Según Trump, el piloto fue rescatado por fuerzas especiales a plena luz del día, tras el accidente en la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, en el suroeste de Irán.

Los aviadores estadounidenses reciben el llamado entrenamiento SERE en caso de tener que eyectarse sobre territorio desfavorable: Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape.

"Este es un rescate muy histórico que quedará en los libros (...) Una de las misiones en combate más complejas y desgarradoras", aseveró.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cómo se desarrolló la misión de rescate?

Las autoridades iraníes habían instado de inmediato a la población local a unirse a las fuerzas de seguridad en la búsqueda del aviador, conscientes del valor político y militar de capturarlo con vida.

Esto desencadenó una carrera durante el fin de semana en terreno montañoso de difícil acceso, con imágenes en redes sociales que mostraban aviones y helicópteros estadounidenses volando a baja altura como parte de las operaciones de búsqueda y rescate.

El aviador logró mantenerse oculto y en un momento llegó a ascender hasta una cresta de 2.100 metros, según The New York Times.

URGENTE: El director de la CIA, John Ratcliffe, CONFIRMA con contundencia:



Agentes de élite estadounidenses ejecutaron una audaz operación de engaño que desorientó y burló a miles de cazarrecompensas iraníes, salvando la vida de nuestros valientes aviadores.



Nuestra tecnología… pic.twitter.com/K0y3UpX3ov — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 6, 2026

La CIA ayudó a localizarlo y lanzó una "campaña de engaño" para convencer a las autoridades iraníes que ya había sido encontrado, añadió el periódico.

Axios citó a un funcionario que dijo que el aviador estaba "dentro de una grieta en la montaña, invisible salvo para las capacidades de la CIA".

"Fue una carrera contrarreloj", añadió John Ratcliffe, director del organismo.

La operación de extracción lanzada el domingo involucró "decenas de aeronaves", según Trump, y cientos de tropas de operaciones especiales, incluidos comandos del equipo Navy SEAL Team 6.

Estos comandos, conocidos por participar en la operación de 2011 que mató al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden, fueron encargados de extraer al aviador, mientras que aviones de ataque estadounidenses proporcionaban cobertura, según The New York Times. 155 aeronaves en total: 4 bombarderos, 64 cazas, 48 aviones de reabastecimiento y 13 aviones de rescate.

Conoce más información en Azteca Noticias.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.