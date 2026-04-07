“Una civilización morirá esta noche": Donald Trump advierte a Irán sobre fin del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que "toda una civilización morirá esta noche", al expirar el plazo de su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz.

A través de Truth Social, el mandatario estadunidense señaló que 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin en Irán, luego de un cambio total y completo de régimen bajo la dirección de mentes "diferentes", "inteligentes" y "menos radicalizadas".

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Donald Trump (@POTUS) mandó un ultimátum a Irán y aseguró que "una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás" pic.twitter.com/5y9rLjsFCX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 7, 2026

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EUA e Israel atacan puentes ferroviarios de Irán

Poco después de este mensaje, Israel y Estados Unidos atacaron puentes ferroviarios y vehiculares en Irán con el objetivo de impedir el movimiento de equipo militar. De esta manera, ambas naciones buscan meter presión para llegar a un acuerdo.

Akbar Salehi, funcionario de seguridad de la provincia de Isfahan, señaló a la agencia de noticias IRNA que el ataque al puente ferroviario dejó un saldo de al menos dos personas muertas y tres heridas.

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Israel y Estados Unidos atacaron puentes ferroviarios y vehiculares en Irán con el objetivo de impedir el movimiento de equipo militar pic.twitter.com/eXXpe3unW4 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 7, 2026

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